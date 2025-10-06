3 hónap alatt közel 200 százalékot kereshettél ezzel a részvénnyel

Az előző hónapokban nagyot lehetett szakítani több izgalmas egyedi részvénypiaci sztorival is a tőzsdéken. Júliusban mutattunk előfizetőinknek egy nagy emelkedési potenciállal rendelkező részvényt. Azóta közel 200 százalékkal került feljebb az árfolyam. Ilyen ralit ritkán látni, most azonban megnéztük, hogy érdemes-e még beszállni.

Az amerikai kormányzati leállás hírét hamar lerázáták magukról a piacok, történelmi csúcsokon vannak a vezető indexek.

A befektetők kockázatvállalási kedve pedig továbbra is nagyon erős, ami kedvez az egyedi részvénypiaci sztoriknak, vagy az új kezdődő (ám még sok bizonytalanságot tartogató) trendeknek is.

Júliusban mi is mutattunk egy izgalmas, nagy potenciállal rendelkező részvényt, azóta azonban már közel 200 százalékot ralizott az árfolyam.