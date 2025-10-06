A szemünk előtt robban be a tőzsdei sztori: 60 százalékot szárnyalhat ez a részvény!

November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az elmúlt időszakban több izgalmas megatrenddel is foglalkoztunk, amelyek a szemünk láttára bontakoznak ki és kínálnak nem mindennapi hozamokat a tőzsdéken. Az egyik ilyen nagy sztori mindenképpen az arany történelmi csúcsra száguldása volt: a klasszikus menekülőeszköz iránti kereslet a geopolitikai bizonytalanságok, a tartósan gyengülő dollár és az amerikai kamatcsökkentés miatt szárnyal, de a napokban a folytatódó amerikai kormányzati leállás is a nemesfém felé terelte a befektetők figyelmét. Ugyancsak forró téma a kvantumrészvényekbe való befektetés, ezzel is több elemzésben foglalkoztunk.

Most viszont egy olyan területen van (ismét) komoly sztori, ami nem csak a tőkepiacok szempontjából izgalmas, de a jövő kulcsfontosságú iparágai számára is nélkülözhetetlen.

Mi sem mutatja jobban a befektetői őrületet, mint hogy 60 százalékot szárnyalhat a fókuszban lévő részvény.