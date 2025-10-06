Aranyba fektetők, figyelem: kilőtt az árfolyam!

Az arany ismét a befektetők menedéke lett: az árfolyam hétfőn történelmi csúcsra, 3900 dollár fölé emelkedett unciánként, miután az elhúzódó amerikai kormányzati leállás és a közelgő kamatcsökkentések iránti várakozások új lendületet adtak a nemesfémnek.

Az arany ára hétfőn átlépte a 3900 dolláros unciánkénti szintet, ezzel ismét történelmi csúcsra emelkedett a jegyzés.

A drágulást elsősorban a befektetők menekülőeszköz iránti kereslete hajtotta, miután egyre nagyobbak az aggodalmak az elhúzódó amerikai kormányzati leállás miatt.

A leállás a múlt pénteki szenátusi szavazás kudarca után ezen a héten is folytatódik, mivel a törvényhozás nem tudott megállapodni a szövetségi finanszírozás meghosszabbításáról. Ez több fontos makrogazdasági adat, köztük a szeptemberi mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottsági jelentés közzétételét is késlelteti. A befektetők így kénytelenek alternatív mutatókra támaszkodni, amelyek a munkaerőpiac gyengülését jelzik, és tovább erősítik a kamatcsökkentési várakozásokat.

A piaci árazások jelenleg mintegy 95%-os valószínűséget mutatnak egy 25 bázispontos kamatvágásra októberben, és 84%-os esélyt egy újabb, hasonló lépésre decemberben. Friss gazdasági adatok hiányában

a kereskedők ezen a héten különösen figyelik majd a Fed tisztviselőinek nyilatkozatait,

hátha azokból következtetni lehet a jegybank további monetáris politikájára.

Az arany ára idén eddig közel 50%-kal emelkedett, amit az erősödő gazdasági és geopolitikai bizonytalanság, a várható újabb kamatcsökkentések, a jegybanki aranyvásárlások és az ETF-beáramlások egyaránt támogattak.

