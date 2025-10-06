Felpörög az év egyik legjobb befektetése: a profik szerint itt van most a nagy pénz

A globális konfliktusok és egyenlőtlenségek fokozódásával az egyes országok egyre több pénzt fordítanak a fegyverkezésre, ez pedig befektetőként is kiemelkedő lehetőségeket teremt a részvénypiacon. A Bank of America elemzői most olyan, úgynevezett under the radar befektetési lehetőségeket mutattak, melyek nagy hozamlehetőséggel kecsegtetnek.

Hiába a francia kormányválság, a kamatvágások körüli bizonytalanság, az amerikai kormányzati leállás, valamint a súlyos geopolitikai feszültésgek, április óta gyakorlatilag töretlen a jó hangulat a részvénypiacokon, egyik említett tényező sem tudott tartós hangulatromlást okozni.

Egy ilyen környezetben sok jó befektetési lehetőségek rejlik, ugyanakkor több részvénypiaci sztori kapcsán is olyan érzése támadhat a befektetőknek, hogy lemaradtak a nagy raliról. Ennek ellenére azonban több izgalmas egyedi sztori, illetve olyan szektor is van még, amely kitörés előtt áll, vagy az eddigieknél nagyobb emelkedés rejlik benne.

Most az elmúlt évek egyik legjobb befektetésével fogunk foglalkozni. Ugyanis a Bank of America elemzői szerint 5 olyan részvény is van, amely nagy emelkedés előtt állhat.