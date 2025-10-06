Megbukott a francia kormány - Az elemzők szerint ezt kell tenni a tőzsdéken

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Eljött az idő, hogy optimistán tekintsünk az eurózóna részvényeire
- nyilatkozta a Mislav Matejka által vezetett J.P. Morgan elemzői csapat. A nagybank hétfőn javította értékelését az eurózóna részvénypiacairól, és
a korábbi „semleges” besorolás helyett most már „felülsúlyozásra” ajánlja azokat.
Az Euro Stoxx 50 index közel 18%-kal maradt el az S&P 500-tól az erős első negyedéves rali óta, de ez a relatív gyengébb teljesítmény vételi lehetőségként használható ki - mondta Matejka.
Az elemzők kiemelték, hogy az amerikai társaikhoz képest relatíve olcsóbb értékeltség, valamint olyan potenciális katalizátorok, mint a német gazdaságélénkítő csomag újra fellendíthetik a befektetői hangulatot a régióban. A J.P. Morgan szerint az Európai Unió termékeire kivetett 15%-os vám bevezetése is eloszlatta az egyik jelentős bizonytalansági tényezőt, amely a régió részvényeit nyomás alatt tartotta.
A brókercég fenntartotta pozitív álláspontját az európai védelmi részvényekkel kapcsolatban, mivel a tőkeberuházások várhatóan konstruktívak lesznek, és fellendítik az ipari szektor, az építőanyagok és a közművek egyes részeit is.
Bár a franciaországi bizonytalanság nyomást gyakorolhat a piacra, Matejka szerint
a gyengeséget vásárlásra használnánk, mivel úgy véljük, hogy a nyomás nem lesz hosszú életű.
A potenciális nyereségnövekedés és a részvény-visszavásárlások emelkedése szintén hozzájárulhat az eurózóna optimistább kilátásaihoz a következő évre.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Olyan fegyvert kaphat Ukrajna, amely egész Oroszországra veszélyes - Moszkva nyugtatni próbál
Fontos ember mondott véleményt a projektről.
Felpörög az év egyik legjobb befektetése: a profik szerint itt van most a nagy pénz
5 izgalmas lehetőséget is mutatunk.
Bulgária meglépte: olyan támogatást kapnak az ipari vállalatok, ami láncreakciót indíthat el a régióban
Még kell egy brüsszeli jóváhagyás.
Megbukott a francia kormány - Az elemzők szerint ezt kell tenni a tőzsdéken
Érdemes lehet kihasználni a helyzetet.
Békéscsabára érkezik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram
Ne maradjon le! 2025. október 8., Arcanum Hotel - Békéscsaba
Felfedte a hírszerzés: brutális diktatúra kísérleti terepévé vált az ukrajnai front
Az orosz hadsereg a tüzérségi lőszerek csaknem felét ettől az országtól kapja.
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Őseink nem akarják, hogy bankszámlát váltsunk
Annak ellenére, hogy ma már sok ingyenes bankszámla csomag létezik, az emberek többsége úgy tartja, hogy túl drága a számlája. Felmerül a kérdés, hogy ha elégedetlenek vagyunk és van jobb o
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.