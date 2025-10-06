  • Megjelenítés
Megbukott a francia kormány - Az elemzők szerint ezt kell tenni a tőzsdéken
Befektetés

Megbukott a francia kormány - Az elemzők szerint ezt kell tenni a tőzsdéken

Portfolio
A J.P. Morgan hétfőn felminősítette az eurózóna részvénypiacait "semlegesről" "felülsúlyozottra", mivel a régió részvényei vonzóbbá váltak a több hónapos gyengébb teljesítmény és a szakpolitikai támogatás után - írja a Reuters. Bár a franciaországi bizonytalanság nyomást gyakorolhat a piacra, a vezető elemző szerint a gyengeséget vásárlásra érdemes kihasználni, mivel úgy vélik, hogy a nyomás nem lesz hosszú életű.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Eljött az idő, hogy optimistán tekintsünk az eurózóna részvényeire

- nyilatkozta a Mislav Matejka által vezetett J.P. Morgan elemzői csapat. A nagybank hétfőn javította értékelését az eurózóna részvénypiacairól, és

a korábbi „semleges” besorolás helyett most már „felülsúlyozásra” ajánlja azokat.

Az Euro Stoxx 50 index közel 18%-kal maradt el az S&P 500-tól az erős első negyedéves rali óta, de ez a relatív gyengébb teljesítmény vételi lehetőségként használható ki - mondta Matejka.

Az elemzők kiemelték, hogy az amerikai társaikhoz képest relatíve olcsóbb értékeltség, valamint olyan potenciális katalizátorok, mint a német gazdaságélénkítő csomag újra fellendíthetik a befektetői hangulatot a régióban. A J.P. Morgan szerint az Európai Unió termékeire kivetett 15%-os vám bevezetése is eloszlatta az egyik jelentős bizonytalansági tényezőt, amely a régió részvényeit nyomás alatt tartotta.

A brókercég fenntartotta pozitív álláspontját az európai védelmi részvényekkel kapcsolatban, mivel a tőkeberuházások várhatóan konstruktívak lesznek, és fellendítik az ipari szektor, az építőanyagok és a közművek egyes részeit is.

Bár a franciaországi bizonytalanság nyomást gyakorolhat a piacra, Matejka szerint

a gyengeséget vásárlásra használnánk, mivel úgy véljük, hogy a nyomás nem lesz hosszú életű.

A potenciális nyereségnövekedés és a részvény-visszavásárlások emelkedése szintén hozzájárulhat az eurózóna optimistább kilátásaihoz a következő évre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-523155304-árfolyam-befektetés-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-részvényárfolyam-tőkepiac-tőzsde
Portfolio signature
Felpörög az év egyik legjobb befektetése: a profik szerint itt van most a nagy pénz
Pénzcentrum
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility