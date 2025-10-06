Megbukott a francia kormány - Az elemzők szerint ezt kell tenni a tőzsdéken

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Eljött az idő, hogy optimistán tekintsünk az eurózóna részvényeire

- nyilatkozta a Mislav Matejka által vezetett J.P. Morgan elemzői csapat. A nagybank hétfőn javította értékelését az eurózóna részvénypiacairól, és

a korábbi „semleges” besorolás helyett most már „felülsúlyozásra” ajánlja azokat.

Az Euro Stoxx 50 index közel 18%-kal maradt el az S&P 500-tól az erős első negyedéves rali óta, de ez a relatív gyengébb teljesítmény vételi lehetőségként használható ki - mondta Matejka.

Az elemzők kiemelték, hogy az amerikai társaikhoz képest relatíve olcsóbb értékeltség, valamint olyan potenciális katalizátorok, mint a német gazdaságélénkítő csomag újra fellendíthetik a befektetői hangulatot a régióban. A J.P. Morgan szerint az Európai Unió termékeire kivetett 15%-os vám bevezetése is eloszlatta az egyik jelentős bizonytalansági tényezőt, amely a régió részvényeit nyomás alatt tartotta.

A brókercég fenntartotta pozitív álláspontját az európai védelmi részvényekkel kapcsolatban, mivel a tőkeberuházások várhatóan konstruktívak lesznek, és fellendítik az ipari szektor, az építőanyagok és a közművek egyes részeit is.

Bár a franciaországi bizonytalanság nyomást gyakorolhat a piacra, Matejka szerint

a gyengeséget vásárlásra használnánk, mivel úgy véljük, hogy a nyomás nem lesz hosszú életű.

A potenciális nyereségnövekedés és a részvény-visszavásárlások emelkedése szintén hozzájárulhat az eurózóna optimistább kilátásaihoz a következő évre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

