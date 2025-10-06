Megjósolta a történelmi összeomlást, most kritikus figyelmeztetést tett közzé a neves befektető

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Paul Tudor Jones milliárdos hedge fund menedzser a CNBC "Squawk Box" műsorában hétfőn kifejtette, hogy véleménye szerint

minden összetevő megvan egy robbanásszerű emelkedéshez.

"A történelem gyakran ismétli önmagát, így valamilyen formában ez újra megtörténhet. Ha valamiben más a helyzet, akkor az az, hogy

a mostani helyzet potenciálisan sokkal robbanékonyabb, mint az 1999-es volt

- mondta.

A Tudor Investment alapítója és befektetési vezetője szerint

a mai piaci helyzet emlékeztet az 1999 végi dotcom-lufi kipukkanását megelőző időszakra,

amikor drámai ralikat láthattunk a technológiai részvényeknél.

A különbség a mostani és az akkori helyzet között az amerikai fiskális és monetáris politikában rejlik. A Federal Reserve éppen csak elkezdte az új lazítási ciklust, míg 2000-ben a piaci csúcs előtt kamatemelések voltak kilátásban. Az Egyesült Államok jelenleg 6%-os költségvetési hiánnyal működik, míg 1999-ben költségvetési többlet volt, jegyezte meg Jones.

Ez a fiskális-monetáris kombináció olyan elegy, amit a háború utáni időszak, az 50-es évek eleje óta nem láttunk

- mondta.

Jones akkor vált híressé, amikor megjósolta az 1987-es tőzsdei összeomlást és profitált belőle. Emellett ő a Just Capital nonprofit szervezet elnöke is, amely az amerikai nyilvános vállalatokat rangsorolja társadalmi és környezeti mutatók alapján.

Gyorsan kell fel- és leszállni a vonatról. Ha csak a bikapiacokra gondolunk, a legnagyobb áremelkedések mindig a csúcsot megelőző 12 hónapban történnek

- magyarázta Jones.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ