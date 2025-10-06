Megjósolta a történelmi összeomlást, most kritikus figyelmeztetést tett közzé a neves befektető

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Paul Tudor Jones milliárdos hedge fund menedzser a CNBC "Squawk Box" műsorában hétfőn kifejtette, hogy véleménye szerint
minden összetevő megvan egy robbanásszerű emelkedéshez.
"A történelem gyakran ismétli önmagát, így valamilyen formában ez újra megtörténhet. Ha valamiben más a helyzet, akkor az az, hogy
a mostani helyzet potenciálisan sokkal robbanékonyabb, mint az 1999-es volt
- mondta.
A Tudor Investment alapítója és befektetési vezetője szerint
a mai piaci helyzet emlékeztet az 1999 végi dotcom-lufi kipukkanását megelőző időszakra,
amikor drámai ralikat láthattunk a technológiai részvényeknél.
A különbség a mostani és az akkori helyzet között az amerikai fiskális és monetáris politikában rejlik. A Federal Reserve éppen csak elkezdte az új lazítási ciklust, míg 2000-ben a piaci csúcs előtt kamatemelések voltak kilátásban. Az Egyesült Államok jelenleg 6%-os költségvetési hiánnyal működik, míg 1999-ben költségvetési többlet volt, jegyezte meg Jones.
Ez a fiskális-monetáris kombináció olyan elegy, amit a háború utáni időszak, az 50-es évek eleje óta nem láttunk
- mondta.
Jones akkor vált híressé, amikor megjósolta az 1987-es tőzsdei összeomlást és profitált belőle. Emellett ő a Just Capital nonprofit szervezet elnöke is, amely az amerikai nyilvános vállalatokat rangsorolja társadalmi és környezeti mutatók alapján.
Gyorsan kell fel- és leszállni a vonatról. Ha csak a bikapiacokra gondolunk, a legnagyobb áremelkedések mindig a csúcsot megelőző 12 hónapban történnek
- magyarázta Jones.
Címlapkép forrása: Getty Images
