  • Megjelenítés
Megjósolta a történelmi összeomlást, most kritikus figyelmeztetést tett közzé a neves befektető
Befektetés

Megjósolta a történelmi összeomlást, most kritikus figyelmeztetést tett közzé a neves befektető

Portfolio
Paul Tudor Jones milliárdos hedge fund menedzser szerint minden feltétel adott a részvényárak jelentős emelkedéséhez, mielőtt a bikapiac tetőzne - jelentette a CNBC. A guru szerint a mostani amerikai fiskális-monetáris kombináció olyan elegy, amit a háború utáni időszak, az 50-es évek eleje óta nem láttunk.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Paul Tudor Jones milliárdos hedge fund menedzser a CNBC "Squawk Box" műsorában hétfőn kifejtette, hogy véleménye szerint

minden összetevő megvan egy robbanásszerű emelkedéshez.

"A történelem gyakran ismétli önmagát, így valamilyen formában ez újra megtörténhet. Ha valamiben más a helyzet, akkor az az, hogy

a mostani helyzet potenciálisan sokkal robbanékonyabb, mint az 1999-es volt

- mondta.

A Tudor Investment alapítója és befektetési vezetője szerint

a mai piaci helyzet emlékeztet az 1999 végi dotcom-lufi kipukkanását megelőző időszakra,

amikor drámai ralikat láthattunk a technológiai részvényeknél.

A különbség a mostani és az akkori helyzet között az amerikai fiskális és monetáris politikában rejlik. A Federal Reserve éppen csak elkezdte az új lazítási ciklust, míg 2000-ben a piaci csúcs előtt kamatemelések voltak kilátásban. Az Egyesült Államok jelenleg 6%-os költségvetési hiánnyal működik, míg 1999-ben költségvetési többlet volt, jegyezte meg Jones.

Ez a fiskális-monetáris kombináció olyan elegy, amit a háború utáni időszak, az 50-es évek eleje óta nem láttunk

- mondta.

Jones akkor vált híressé, amikor megjósolta az 1987-es tőzsdei összeomlást és profitált belőle. Emellett ő a Just Capital nonprofit szervezet elnöke is, amely az amerikai nyilvános vállalatokat rangsorolja társadalmi és környezeti mutatók alapján.

Gyorsan kell fel- és leszállni a vonatról. Ha csak a bikapiacokra gondolunk, a legnagyobb áremelkedések mindig a csúcsot megelőző 12 hónapban történnek

- magyarázta Jones.

Kapcsolódó cikkünk

Rideg előrejelzés a neves befektetőtől, jöhetnek az újabb mélypontok a tőzsdéken

Mi történik itt? Elromlott a fontos gazdasági mutató?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
bika
Befektetés
Brutális szárnyalás előtt a befektetők egyik kedvenc AI-papírja
Pénzcentrum
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility