Profit warningot adott ki az Aston Martin

Az Aston Martin közlése szerint

2025-ben a teljes nagykereskedelmi eladások várhatóan közepes-magas, egy számjegyű százalékkal csökkennek a tavalyi 6030 darabos mennyiséghez képest.

A vállalat bejelentette, hogy az idei év második felében már nem számít pozitív szabad cash flow-ra, és átfogó felülvizsgálatot indított a jövőbeni kiadások és beruházások visszafogása érdekében.

Elemzői várakozások szerint a cég az év során mintegy 110 millió fontos veszteséget könyvelhet el kamat- és adófizetés előtt (EBIT), a vállalat által gyűjtött konszenzusos becslések alapján.

„A globális gazdasági környezet továbbra is nehéz kihívások elé állítja az autóipart” – fogalmazott a társaság hétfői közleménye.

Ez magában foglalja az amerikai vámintézkedések és a kvótamechanizmus hatásai körüli bizonytalanságot, a kínai luxusautó-adó változásait, valamint az ellátási lánc esetleges újabb nyomásait.

Az Aston Martin részvénye ma délelőtt 10 százalékos mínuszban is volt,

jelenleg 7,6 százalékos az esés mértéke.

