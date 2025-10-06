  • Megjelenítés
Profit warningot adott ki az Aston Martin
Befektetés

Profit warningot adott ki az Aston Martin

Portfolio
Az Aston Martin részvényei 10 százalékot zuhantak ma reggel, miután a brit luxusautó-gyártó újabb profitfigyelmeztetést adott ki, amelyben a nehéz iparági kilátásokra és a vámokkal kapcsolatos bizonytalanságokra hivatkozott - írta meg a CNBC.

Az Aston Martin közlése szerint

2025-ben a teljes nagykereskedelmi eladások várhatóan közepes-magas, egy számjegyű százalékkal csökkennek a tavalyi 6030 darabos mennyiséghez képest.

A vállalat bejelentette, hogy az idei év második felében már nem számít pozitív szabad cash flow-ra, és átfogó felülvizsgálatot indított a jövőbeni kiadások és beruházások visszafogása érdekében.

Elemzői várakozások szerint a cég az év során mintegy 110 millió fontos veszteséget könyvelhet el kamat- és adófizetés előtt (EBIT), a vállalat által gyűjtött konszenzusos becslések alapján.

A globális gazdasági környezet továbbra is nehéz kihívások elé állítja az autóipart” – fogalmazott a társaság hétfői közleménye.

Ez magában foglalja az amerikai vámintézkedések és a kvótamechanizmus hatásai körüli bizonytalanságot, a kínai luxusautó-adó változásait, valamint az ellátási lánc esetleges újabb nyomásait.

Az Aston Martin részvénye ma délelőtt 10 százalékos mínuszban is volt,

jelenleg 7,6 százalékos az esés mértéke.

aml

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1441083322
Befektetés
Történelmi pillanat készül Japánban - Szárnyal a tőzsde
Pénzcentrum
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility