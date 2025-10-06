Történelmi pillanat készül Japánban - Szárnyal a tőzsde

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A japán tőzsde erőteljes ralit produkált hétfőn: a Nikkei 225 index 4,7 százalékkal ugrott meg, miután a kormányzó Liberális Demokrata Párt élére Sanae Takaichit választották, aki ezzel jó eséllyel Japán történetének első női miniszterelnöke lehet. A tőzsdei rali élén az ingatlan-, technológiai és ciklikus fogyasztói részvények álltak. A Yaskawa Electric árfolyama például több mint 20%-kal ugrott meg, míg a Japan Steel Works 14%-kal erősödött. A Mitsubishi Heavy Industries és a Kawasaki Heavy Industries részvényei 13, illetve 12%-kal emelkedtek.

A Crédit Agricole elemzése szerint

Takaichi várhatóan arra kéri majd a Bank of Japant, hogy tartsa fenn az alkalmazkodó monetáris politikáját,

összhangban a kormány "magas nyomású gazdaság" koncepciójával. Az elemzők szerint az elnök 2026 januárjáig egy 25 bázispontos kamatemelést is támogathat.

Egy Takaichi-kormányzat, felismerve a jelenlegi gazdaság gyengeségét, várhatóan teljesen új irányt vesz, amely a köz- és magánszféra együttműködésével kívánja bővíteni a beruházásokat és a keresletet

– írta a CA-CIB.

A jen eközben több mint 1,9%-kal gyengült, elérve a 150-es pszichológiai határt a dollárral szemben. A Deutsche Bank elemzői szerint a jen rövid távon a 150-es szint felé gyengülhet, de jelentős további gyengülésre nem számítanak. Bár az októberi kamatemelés valószínűsége csökkenhet, a piac által beárazott körülbelül 1%-os végső kamatszint Takaichi vezetése alatt is elérhető lehet.

A gyenge jen hozzájárult a belföldi problémákhoz a túlzott turizmustól az ingatlanárakig, így a további gyengülés még a kormány számára is nemkívánatos lehet

– tették hozzá az elemzők.

