Történelmi pillanat készül Japánban - Szárnyal a tőzsde
Történelmi pillanat készül Japánban - Szárnyal a tőzsde

Portfolio
A vezető japán részvényindex, a Nikkei 225 index több mint 4%-kal emelkedett hétfőn, miután a kormányzó Liberális Demokrata Párt Sanae Takaichit választotta új vezetőjének, aki így Japán első női miniszterelnöke lehet - jelentette a Cnbc.
A japán tőzsde erőteljes ralit produkált hétfőn:

a Nikkei 225 index 4,7 százalékkal ugrott meg,

miután a kormányzó Liberális Demokrata Párt élére Sanae Takaichit választották, aki ezzel jó eséllyel Japán történetének első női miniszterelnöke lehet.

A tőzsdei rali élén az ingatlan-, technológiai és ciklikus fogyasztói részvények álltak. A Yaskawa Electric árfolyama például több mint 20%-kal ugrott meg, míg a Japan Steel Works 14%-kal erősödött. A Mitsubishi Heavy Industries és a Kawasaki Heavy Industries részvényei 13, illetve 12%-kal emelkedtek.

nikkei

A Crédit Agricole elemzése szerint

Takaichi várhatóan arra kéri majd a Bank of Japant, hogy tartsa fenn az alkalmazkodó monetáris politikáját,

összhangban a kormány "magas nyomású gazdaság" koncepciójával. Az elemzők szerint az elnök 2026 januárjáig egy 25 bázispontos kamatemelést is támogathat.

Egy Takaichi-kormányzat, felismerve a jelenlegi gazdaság gyengeségét, várhatóan teljesen új irányt vesz, amely a köz- és magánszféra együttműködésével kívánja bővíteni a beruházásokat és a keresletet

– írta a CA-CIB.

A jen eközben több mint 1,9%-kal gyengült, elérve a 150-es pszichológiai határt a dollárral szemben. A Deutsche Bank elemzői szerint a jen rövid távon a 150-es szint felé gyengülhet, de jelentős további gyengülésre nem számítanak. Bár az októberi kamatemelés valószínűsége csökkenhet, a piac által beárazott körülbelül 1%-os végső kamatszint Takaichi vezetése alatt is elérhető lehet.

A gyenge jen hozzájárult a belföldi problémákhoz a túlzott turizmustól az ingatlanárakig, így a további gyengülés még a kormány számára is nemkívánatos lehet

– tették hozzá az elemzők.

jpy

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

