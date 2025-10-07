  • Megjelenítés
 
Ezekkel a részvényekkel lehet most nagyon sok pénzt keresni a profik szerint

Portfolio
Az amerikai kormányzati leállás nem hozott nagy változást a piacokra: továbbra is erős teljesítményt nyújanak a tőzsdék Amerikában. Vannak azonban olyan részvények amelyek jócskán felülteljesítőek lehetnek a következő időszakban, ráadásul most jó beszállók is vannak ezekben a papírokban. A Bank of America elemzői most 5 olyan részvényt is mutattak, amelyben nagyon jó vételi lehetőségek lehetnek a hónap során. Lássuk is, hogy melyek ezek a részvények. Hasonló témákkal is fglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Ráfordultunk az év utolsó 3 hónapjára, vele együtt pedig hamarosan kezdődik a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon is.

Ugyan április óta nagy emelkedést láthattunk a tőzsdéken, de sok részvényben még csak most jöhetnek az igazán nagy lehetőséget.

A Bank of America legfrissebb elemzésében több olyan vállalatot is kiemelt, amelyek szerintük kimondottan jól pozícionáltak a jelenlegi piaci környezetben.

