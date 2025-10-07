  • Megjelenítés
Hernádi Zsolt a potenciális dízelhiányról: komoly kockázat, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót
Hernádi Zsolt a potenciális dízelhiányról: komoly kockázat, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója adott ma elő a Portfolio által szervezett Budapest Economic Forum 2025 konferencián. A vezető előadásának címe nagyon beszédes volt: „Túl a Barátságon". Ebből máris lehetett tudni, hogy a fókuszban többek között a magyar olajellátás aktuális helyzete és kihívása lesz, ami különösen izgalmas és aktuális annak tudatában, hogy az Európai Unió mellett ma már az Egyesült Államok is erőteljesen szorgalmazza, hogy minden európai ország váljon le az orosz energiahordozókról. A vezető többek között kihangsúlyozta: komoly kockázata van annak, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót, egy esetleges dízelhiányt nagyon nehéz lenne kezelni a régióban.

A Barátság vezeték egy szimbólum - jól mutatja, hogy az Európai Unió milyen gondokkal küzd

- vezette fel az előadását Hernádi Zsolt. A Mol-csoport elnök-vezérigazgatója előadása során kívülről befelé haladva először a globális erőviszonyok alakulásáról, majd az európai versenyképességről, végül Magyarország helyzetéről és kilátásairól beszélt.

Geopolitika vs. geogazdaság

A vezető kiemelte, hogy egyre élesebben látszik a kétpólusú világrend kialakulása, amely során globális igazodás zajlik az Egyesült Államok és Kína felé. Hangsúlyozta: a globális energialáncok gyártási kapacitásának döntő hányada Kínánál összpontosul, lehet itt gondolni akár az akkumulátorgyártásra vagy a napelemekre, de a kritikus nyersanyagnak számító kobalt - és nikkelfinomítás is szinte teljesen kínai kézben van. Így fogalmazott:

Minden ami kell a tiszta energiához, az Kínában van.

Kína és az USA a geogazdaság eszközeivel nyernek teret, lehet itt gondolni a kritikus ásványok feletti kontrollra, a joint venture-ökre vagy akár a vámokra, többek között ezek lettek a nagyhatalmi verseny eszközei. Időközben az USA nettó energiaimportőrből energiaexportőr lett, az általuk szállított energia jelentős része pedig Európába került (elsősorban LNG formájában) 2024-ben.

Európával kapcsolatban Hernádi Zsolt kiemelte, hogy az EU bürokratikus rendszere egyre bonyolultabbá válik, a blokk a geogazdaági eszköztárral ellentétben megmaradt a geopolitika eszközeinél,

és teljesen figyelmen kívül hagyja a gazdasági racionalitást.

A legnagyobb probléma tehát az, hogy ideológiai döntésekkel csökkentjük a versenyképességünket, márpedig ez a múlt - emeli ki a vezető, hozzátéve:

Túl sok az ideológia, túl kevés a gazdaság.

Mindennek köszönhetően a 2000-ben látott 22 százalékról 2024-ben 15 százalékra esett vissza a blokk szerepe a világszintű GDP-termelésben. Az EU-s szabályozási rendszerének problémáiról is beszélt az elnök-vezérigazgató, egy kutatást idézve kiemeli, hogy az EU belső kereskedelmi korlátozásai konkrétan rosszabb hatással vannak a gazdaságra, mint Trump vámjai.

Az orosz energiáról

Az EU-s túlzott bürokrácia az energiaszektort, és ezen keresztül az ipari termelést is nagyon hátrányosan érinti - és erre rátesznek még egy lapáttal a rendkívül ambíciózus zöldítési célok, ezzel kapcsolatban friss célszámot fogadtak el 2040-re vonatkozóan (90%-os kibocsátás-csökkentés), amit egyelőre nem tudni, hogyan lehet majd kivitelezni.

Ezen a ponton a vezető áttért az orosz energiatermékek Európába való áramlására; a háború kirobbanását követően a 60 éves kölcsönös függőség status quo-ja gyakorlatilag megszűnt Európa és Oroszország között. A tengeri nyersolajexport fokozatosan kivezetődött a kontinens felé, eközben az orosz olaj legnagyobb felvásárlójává India, Kína és Törökország vált. Azonban az elnök-vezérigazgató felhívta rá a figyelmet, hogy

ezek az országok végső soron nem kizárt, hogy orosz eredetű olajtermékeket exportálnak az EU-ba.

Márpedig ezt nem lehet ellenőrizni, hogy nem így történik-e. 

Nagyon fájna a dízelhiány

Áttérve a régiónk és Magyarország helyzetére, Hernádi Zsolt kiemelte: komoly kockázata van, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót, elég az egyes országok importigényére gondolni a szállítmányozásban és mezőgazdaságban használt dízel tekintetében (Magyarországon ez az arány 22,4%).

A dízelhiány a teljes termelésre kihat, ha felborul, akkor nincs alternatív megoldás.

Ha a dunai finomító leállna, akkor napi 400 vagonnyi kőolajat kéne beszerezni, ez nem lehetséges - mondja Hernádi. Az üggyel kapcsolatban Shakespeare-t idézte a vezető:

Mindenki bírja a fájdalmat, kivéve azt, aki érzi.

Ráadásul azt is fontos kiemelni szerinte egyfajta kontextusként, hogy szemben a jelentős kínai és indiai számokkal, a teljes orosz kőolaj-exportnak mindössze 4 százalékát teszi ki Magyarország és Szlovákia - mutat rá.

Ugyancsak hangsúlyozta a vezető, hogy végső soron az ipar elvesztésével a szuverenitásunk veszik el, márpedig az EU-országok ipari termelését magasan meghaladta már a kínai és az amerikai output az elmúlt években. Ezt máris közvetlenül érezzük, hiszen tele vannak a címlapok a különböző, stratégiailag amúgy jelentős európai vállalatok termelés-csökkentésével és a gyárbezárások hírével. Ha folytatódik a mostani rendszer, akkor a vezető szerint

Európa egy skanzen lesz.

A jövőről

Végül a jövőbe tekintve feltette a kérdést: „merre van az előre?" Átfogó üzenetként az fogalmazta meg, hogy

mindenki végezze el a házi feladatát és dolgozzon az európai versenyképesség javításán.

Hogy ezt pontosan hogyan lehet elérni, azzal kapcsolatban a vezető öt fontos pontot emelt ki:

  1. Hatékonyság: bürokrácia áttekintése.

  2. Tartsuk meg azt, ami érték: az energia terén olyan infrastruktúra épült ki a kontinensen, amire mindenki irigy lehetne. Ezt az infrastruktúrát kell erősíteni.

  3. Nem zárhatjuk ki a keleti kooperációt: teljesen természetes piac, ahol komoly hozzáadott értéket teremt a cég és egyébként az OTP is

  4. Diverzifikáció: keressünk új megoldásokat.

  5. Hagyjuk a piacot szabadon működni: kevesebb szabályozás, a piacra kell bízni a választást - az adott vállalat dönthesse el, hogy mikor, hol, miért mennyit akar venni.

A Barátság vezetéket megszoktuk, erre épült a gazdaság. Márpedig ami természetesnek tűnik, arról fel sem tűnik, hogy mennyire fontos az életünkben.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

