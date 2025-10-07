Hernádi Zsolt a potenciális dízelhiányról: komoly kockázat, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót

A Barátság vezeték egy szimbólum - jól mutatja, hogy az Európai Unió milyen gondokkal küzd
- vezette fel az előadását Hernádi Zsolt. A Mol-csoport elnök-vezérigazgatója előadása során kívülről befelé haladva először a globális erőviszonyok alakulásáról, majd az európai versenyképességről, végül Magyarország helyzetéről és kilátásairól beszélt.
Geopolitika vs. geogazdaság
A vezető kiemelte, hogy egyre élesebben látszik a kétpólusú világrend kialakulása, amely során globális igazodás zajlik az Egyesült Államok és Kína felé. Hangsúlyozta: a globális energialáncok gyártási kapacitásának döntő hányada Kínánál összpontosul, lehet itt gondolni akár az akkumulátorgyártásra vagy a napelemekre, de a kritikus nyersanyagnak számító kobalt - és nikkelfinomítás is szinte teljesen kínai kézben van. Így fogalmazott:
Minden ami kell a tiszta energiához, az Kínában van.
Kína és az USA a geogazdaság eszközeivel nyernek teret, lehet itt gondolni a kritikus ásványok feletti kontrollra, a joint venture-ökre vagy akár a vámokra, többek között ezek lettek a nagyhatalmi verseny eszközei. Időközben az USA nettó energiaimportőrből energiaexportőr lett, az általuk szállított energia jelentős része pedig Európába került (elsősorban LNG formájában) 2024-ben.
Európával kapcsolatban Hernádi Zsolt kiemelte, hogy az EU bürokratikus rendszere egyre bonyolultabbá válik, a blokk a geogazdaági eszköztárral ellentétben megmaradt a geopolitika eszközeinél,
és teljesen figyelmen kívül hagyja a gazdasági racionalitást.
A legnagyobb probléma tehát az, hogy ideológiai döntésekkel csökkentjük a versenyképességünket, márpedig ez a múlt - emeli ki a vezető, hozzátéve:
Túl sok az ideológia, túl kevés a gazdaság.
Mindennek köszönhetően a 2000-ben látott 22 százalékról 2024-ben 15 százalékra esett vissza a blokk szerepe a világszintű GDP-termelésben. Az EU-s szabályozási rendszerének problémáiról is beszélt az elnök-vezérigazgató, egy kutatást idézve kiemeli, hogy az EU belső kereskedelmi korlátozásai konkrétan rosszabb hatással vannak a gazdaságra, mint Trump vámjai.
Az orosz energiáról
Az EU-s túlzott bürokrácia az energiaszektort, és ezen keresztül az ipari termelést is nagyon hátrányosan érinti - és erre rátesznek még egy lapáttal a rendkívül ambíciózus zöldítési célok, ezzel kapcsolatban friss célszámot fogadtak el 2040-re vonatkozóan (90%-os kibocsátás-csökkentés), amit egyelőre nem tudni, hogyan lehet majd kivitelezni.
Ezen a ponton a vezető áttért az orosz energiatermékek Európába való áramlására; a háború kirobbanását követően a 60 éves kölcsönös függőség status quo-ja gyakorlatilag megszűnt Európa és Oroszország között. A tengeri nyersolajexport fokozatosan kivezetődött a kontinens felé, eközben az orosz olaj legnagyobb felvásárlójává India, Kína és Törökország vált. Azonban az elnök-vezérigazgató felhívta rá a figyelmet, hogy
ezek az országok végső soron nem kizárt, hogy orosz eredetű olajtermékeket exportálnak az EU-ba.
Márpedig ezt nem lehet ellenőrizni, hogy nem így történik-e.
Nagyon fájna a dízelhiány
Áttérve a régiónk és Magyarország helyzetére, Hernádi Zsolt kiemelte: komoly kockázata van, ha nem tudunk ellátni egy közép-európai finomítót, elég az egyes országok importigényére gondolni a szállítmányozásban és mezőgazdaságban használt dízel tekintetében (Magyarországon ez az arány 22,4%).
A dízelhiány a teljes termelésre kihat, ha felborul, akkor nincs alternatív megoldás.
Ha a dunai finomító leállna, akkor napi 400 vagonnyi kőolajat kéne beszerezni, ez nem lehetséges - mondja Hernádi. Az üggyel kapcsolatban Shakespeare-t idézte a vezető:
Mindenki bírja a fájdalmat, kivéve azt, aki érzi.
Ráadásul azt is fontos kiemelni szerinte egyfajta kontextusként, hogy szemben a jelentős kínai és indiai számokkal, a teljes orosz kőolaj-exportnak mindössze 4 százalékát teszi ki Magyarország és Szlovákia - mutat rá.
Ugyancsak hangsúlyozta a vezető, hogy végső soron az ipar elvesztésével a szuverenitásunk veszik el, márpedig az EU-országok ipari termelését magasan meghaladta már a kínai és az amerikai output az elmúlt években. Ezt máris közvetlenül érezzük, hiszen tele vannak a címlapok a különböző, stratégiailag amúgy jelentős európai vállalatok termelés-csökkentésével és a gyárbezárások hírével. Ha folytatódik a mostani rendszer, akkor a vezető szerint
Európa egy skanzen lesz.
A jövőről
Végül a jövőbe tekintve feltette a kérdést: „merre van az előre?" Átfogó üzenetként az fogalmazta meg, hogy
mindenki végezze el a házi feladatát és dolgozzon az európai versenyképesség javításán.
Hogy ezt pontosan hogyan lehet elérni, azzal kapcsolatban a vezető öt fontos pontot emelt ki:
-
Hatékonyság: bürokrácia áttekintése.
-
Tartsuk meg azt, ami érték: az energia terén olyan infrastruktúra épült ki a kontinensen, amire mindenki irigy lehetne. Ezt az infrastruktúrát kell erősíteni.
-
Nem zárhatjuk ki a keleti kooperációt: teljesen természetes piac, ahol komoly hozzáadott értéket teremt a cég és egyébként az OTP is
-
Diverzifikáció: keressünk új megoldásokat.
-
Hagyjuk a piacot szabadon működni: kevesebb szabályozás, a piacra kell bízni a választást - az adott vállalat dönthesse el, hogy mikor, hol, miért mennyit akar venni.
A Barátság vezetéket megszoktuk, erre épült a gazdaság. Márpedig ami természetesnek tűnik, arról fel sem tűnik, hogy mennyire fontos az életünkben.
Címlapkép forrása: Portfolio
