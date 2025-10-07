Megdöbbentő számok kerültek elő az idei sztárrészvénynél - Máris zuhan az értéke

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az Oracle részvények árfolyama kedden 5 százalékkal csökkent, miután a The Information olyan jelentést tett közzé, amely megkérdőjelezi a vállalat terveit a több milliárd dollárnyit érő Nvidia chipek felhőszolgáltatásként történő bérbeadásáról olyan ügyfeleknek, mint az OpenAI.

A belső dokumentumokra hivatkozó jelentés szerint az Oracle mindössze 14 százalékos bruttó haszonkulcsot ért el az üzletágban a nyáron, 900 millió dolláros forgalom mellett.

Ez jelentősen elmarad a vállalat átlagos, körülbelül 70 százalékos bruttó haszonkulcsától.

A cikk rámutatott arra is, hogy az Oracle közelmúltbeli átalakulása, és betörése a felhő- és AI-piacra jelentős jövedelmezőségi kihívásokba ütközhet az Nvidia chipek magas költsége és az AI-chipek bérleti szolgáltatásainak agresszív árazása miatt.

Az Oracle szeptemberben bejelentette, hogy felhőszerződéseinek állománya egy év alatt 359%-kal nőtt. A vállalat 2030-ra 144 milliárd dolláros felhőinfrastruktúra-bevételt prognosztizál, szemben a 2025-ös valamivel több mint 10 milliárd dollárral. A bejelentést követően 36%-ot emelkedett a részvény árfolyama egyetlen nap alatt, az értéke év elejéhez képest akkor 73%-os pluszban volt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

