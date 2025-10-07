  • Megjelenítés
Nincs megállás, történelmi szintet lépett át az arany
Nincs megállás, történelmi szintet lépett át az arany

Az arany ára először lépte át a 4000 dolláros határt, miközben a befektetők biztonságos menedéket keresnek a gyengülő dollárral, a geopolitikai feszültségekkel, a gazdasági bizonytalansággal és a makacs inflációval szemben - írta a CNBC.

Az arany határidős jegyzése kedden rekordmagas szintre,

4014,60 dollárra emelkedett unciánként.

Az arany árfolyama idén több mint 50 százalékkal nőtt, miközben a jegybankok és a lakossági befektetők egyaránt gyors ütemben vásárolják az aranyat. Kína és más országok az amerikai államkötvényektől az arany felé fordulnak, míg a lakossági befektetők pedig az infláció elleni védelmet keresik.

A Bank of America ugyanakkor hétfőn óvatosságra intette a befektetőket az arannyal kapcsolatban, miközben az árak a 4000 dollár felé közeledtek. A BofA figyelmeztette ügyfeleit, hogy az arany "emelkedő trendje kimerülőben van", ami a negyedik negyedévben "konszolidációhoz vagy korrekcióhoz" vezethet.

