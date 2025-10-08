  • Megjelenítés
Megállíthatatlan ez a befektetés, újra letarolta a magyar piacot
Megállíthatatlan ez a befektetés, újra letarolta a magyar piacot

Augusztusban stagnált a magyar háztartások állampapír-állománya, év eleje óta viszont mintegy 282 milliárd forinttal növelték névértéken számított állományukat a lakossági befektetők, azaz a példátlanul nagy kamateső közepette is vásárlóként voltak jelen a piacon. A befektetési alapok még ennél is népszerűbbek voltak, idén már bő 1200 milliárd forint áramlott a gazdagok egyik legkedveltebb befektetésébe, ez több, mint amennyit bankbetétbe és részvénybe együttesen tettek a háztartások. A magyar adósságszerkezet augusztusban minimálisan változott: a legnagyobb finanszírozó 33%-kal a külföld, miközben a bankok 24%-os, a háztartások 25%-os részaránnyal vannak jelen az állampapírpiacon.
Megjelentek a Magyar Nemzeti Bank augusztusra vonatkozó értékpapír-statisztikái, ezekből csemegézünk, különös tekintettel az év első nyolc hónapjának állampapír-piaci folyamataira.

Száguldanak a befektetési alapok, megtorpantak az állampapírok

Az év első felében az állampapírokból kiáramló pénzek határozták meg a befektetési piacot, hiszen hat hónap leforgása alatt több mint 1660 milliárd forintnyi kamatot és tőkét fizettek ki az inflációkövető prémium állampapírok. (Sőt, még júliusban is voltak nagy PMÁP-kifizetések, szeptember végén pedig egy BMÁP-lejáratból zúdult több százmilliárd forint a lakossági befektetőkhöz.)

A kifizetett összegek egy része visszaáramlott állampapírokba, de év eleje óta így is 639 milliárd forinttal csökkent a lakossági kézben tartott államkötvények piaci értéke.

augusztusban minimálisan, 22 milliárd forinttal nőtt a lakossági kézben lévő állampapír-állomány piaci értéke.

Ha névértéken – leegyszerűsítve: a felhalmozott kamatoktól megtisztítva – vizsgáljuk a lakosság állampapír-állományát, akkor augusztusban 0,2 milliárdos csökkenést, év eleje óta 282 milliárdos növekedést látunk, azaz a háztartások a példátlan kamateső közepette is nettó vásárlóként voltak jelen a magyar állampapírok piacán.

Az év első nyolc hónapjának a befektetési alapok a legnagyobb nyertesei,

augusztusban 113 milliárdos állománynövekedést könyvelhettek el, ezért teljes egészében a tranzakciók feleltek, míg a hozamok hatása eNyHén negatív volt.

Év eleje óta a befektetési alapoknál 1461 milliárdos állománynövekedés mutatkozik, ebből 1203 milliárdot hoztak a tranzakciók, 258 milliárd forintot pedig a hozamok. Ezzel a befektetési alapok önmagukban nagyobb növekedést produkáltak, mint a bankbetétek és a részvények együttvéve.

Ha csak az augusztusban megvalósított értékpapír-tranzakciókat vizsgáljuk, a befektetési alapok 90%-os részesedést szereztek meg, azaz nettó értelemben minden befektetett 100 forintból 90 forintot befektetési alapba helyeztek a magyar háztartások.

Összegszerűen a második legnagyobb idei növekedést a bankbetétek tudhatják magukénak, év eleje óta 769 milliárd forintos emelkedéssel, augusztusban 81 milliárd forinttal gyarapodtak a háztartások bankbetétei. A részvények állománya idén több mint 489 milliárd forinttal nőtt, ebből a tranzakciók hatása gyakorlatilag nulla, a növekedés egészéért az átértékelődés (hozam) volt felelős.

Tovább nőtt Magyarország külföldi kézben lévő államadóssága

A háztartások augusztus végén 25,0%-os részt képviseltek az államadósság finanszírozásában, ez az év eleji 28,0%-hoz képest számottevő csökkenést jelez. A bankok részesedése a teljes államadósságon belül augusztus végén 23,9% volt, ami kis csökkenést jelez a december végi 24,1%-hoz képest. A külföldiek részesedése – a rendkívül jelentős nyári devizakötvény-kibocsátás hatására is – idén számottevően növekedett, augusztus végén már 32,9%-ot tett ki, ez másfél éves csúcs.

