Megkongatta a vészharangot a híres pénzember – ebből még nagy baj lesz
Befektetés

Megkongatta a vészharangot a híres pénzember – ebből még nagy baj lesz

Portfolio
A Goldman Sachs pénzügyi vezetője szerint a lakossági befektetők magántőkepiacra özönlése növeli a befektetési kockázatot, mivel az alapkezelőkön növekszik a nyomás, hogy minél gyorsabban, akár rosszabb minőségű eszközökbe is kihelyezzék a rájuk bízott tőkét - írja a Financial Times.
Az úgynevezett örökzöld alapok (evergreen funds), amelyek hosszú távú befektetéseket kínálnak magánvállalatokba, egyre népszerűbbek a lakossági befektetők körében, mivel lehetővé teszik számukra a rendszeres pénzbefizetést és -kivételt.

Marc Nachmann, a Goldman Sachs vagyonkezelési üzletágának vezetője a Financial Times Future of Asset Management konferenciáján figyelmeztetett:

az alapok azon kényszere, hogy a befizetett tőkére azonnal hozamot biztosítsanak, rossz ösztönzőket teremthet az eszközkezelők számára.

"Egyre több esetben halljuk, hogy a befektetési bizottságok felülírják az ügyletkötő csapatok döntéseit – még akkor is, ha azok elutasítanák az adott befektetést – pusztán azért, mert teljesíteni kell a befektetési ütemet" – mondta Nachmann.

A magánvagyon-eszközök úgynevezett demokratizálása új növekedési területet jelent a vagyonkezelési iparág számára, de az ágazat több vezetője is figyelmeztet, hogy ez reputációs kockázatot hordoz, ha nem megfelelően hajtják végre.

"Helyesen kell kommunikálnunk, megfelelően kell kihelyeznünk a tőkét és jó ügyfélélményt kell biztosítanunk" - hangsúlyozta Nachmann. "Tartozunk ezzel a végfelhasználóknak. De azzal is tartozunk mindannyiunknak, hogy ne okozzunk baleseteket, mert ha itt baleset történik, az az egész iparágra hatással lesz."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

