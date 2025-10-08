Sikerült a mesterterv a lakossági állampapíroknál, rakétaként lőtt ki a Magyar Állampapír Plusz

Portfolio Professional Investment Day 2025 Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2026-os befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.

Múlt héten rendkívül nagy összeget, több mint 238 milliárd forintot fektettek lakossági állampapírokba a háztartások – derül ki az ÁKK heti értékesítési adataiból. Ez az összeg az év harmadik legnagyobb adatát jelenti, hasonlóan nagy volumenre már több mint fél éve nem volt példa.

A kiugró értékesítést elsősorban a szeptember végi nagy BMÁP-lejárat magyarázza,

ebből a forrásból mintegy 450 milliárd forinthoz jutottak a háztartások. A kifizetett összeg (tőke és kamat együttesen) közel fele megjelent a piacon addicionális keresletként, azaz a befektetők jelentős részben (de azért még nem többségében) újra lakossági állampapírba fektették a kézhez kapott megtakarításaikat.

Az egyes papírok értékesítése az alábbiak szerint alakult:

Fix Magyar Állampapír: 128,96 milliárd forint

Magyar Állampapír Plusz: 55,19 milliárd forint

Bónusz Magyar Állampapír: 41,49 milliárd forint

Kincstári Takarékjegy: 11,42 milliárd forint

Prémium Magyar Állampapír: 0,96 milliárd forint

Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 0,56 milliárd forint.

Az erősen megnövekedett kereslet nem azonos mértékben csapódott le az egyes papíroknál. A megelőző tíz hét átlagához képest összesen 4,5-szeres növekedés olvasható ki a múlt heti adatokból, de

a megújított, magasabb kamatozású Magyar Állampapír Plusz ennek többszörösére, 12,5-szeresre növelte a heti értékesítését



a korábban stabilizálódott szinthez képest. A Fix Magyar Állampapír szintén a megelőző tíz heti átlagnál nagyobb arányban profitált az új pénzekből, 5,3-szeresre növekedett a heti értékesítése. A többi papír, azaz a BMÁP, PMÁP, KTJ és Nyomdai MÁP Plusz értékesítése jóval kevésbé nőtt, azaz a befektetők hátrébb sorolták a változó kamatozású, illetve a papír alapú kötvényeket.

A jelek szerint tehát sikerrel járt az ÁKK azon törekvése, hogy a befektetők mozduljanak el a fix kamatozású papírok felé, így csökkenjen a lakossági portfólió kamatkockázata. A múlt heti adatok szerint a változó kamatozású papírok (ide sorolható a BMÁP és a PMÁP) részesedése 17,8%-ra mérséklődött az új értékesítéseken belül, azaz a fix kamatozású papírok részaránya több mint fél éve nem látott magasságokba, 82% fölé emelkedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ