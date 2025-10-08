  • Megjelenítés
FONTOS Lantos Csaba: "meg fog épülni Paks II."
Sikerült a mesterterv a lakossági állampapíroknál, rakétaként lőtt ki a Magyar Állampapír Plusz
Befektetés

Sikerült a mesterterv a lakossági állampapíroknál, rakétaként lőtt ki a Magyar Állampapír Plusz

Portfolio
A múlt heti hatalmas BMÁP-kifizetésnek köszönhetően rég nem látott mennyiségű pénzt zúdítottak a befektetők a lakossági állampapírok piacára. A kifizetéssel egyidejűleg az Államadósság Kezelő Központ nagyszabású változtatásokat hajtott végre a lakossági állampapír-kínálatban, emiatt kétszeresen is érdekes, hogyan léptek a megváltozott környezetben a háztartások. A jelek szerint sikerült az ÁKK mesterterve, taroltak a fix kamatozású állampapírok, miközben a változó kamatozású kötvényeknél jóval szerényebb keresletnövekedés mutatkozott.
Portfolio Professional Investment Day 2025
Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2026-os befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.
Információ és jelentkezés

Múlt héten rendkívül nagy összeget, több mint 238 milliárd forintot fektettek lakossági állampapírokba a háztartások – derül ki az ÁKK heti értékesítési adataiból. Ez az összeg az év harmadik legnagyobb adatát jelenti, hasonlóan nagy volumenre már több mint fél éve nem volt példa.

A kiugró értékesítést elsősorban a szeptember végi nagy BMÁP-lejárat magyarázza,

ebből a forrásból mintegy 450 milliárd forinthoz jutottak a háztartások. A kifizetett összeg (tőke és kamat együttesen) közel fele megjelent a piacon addicionális keresletként, azaz a befektetők jelentős részben (de azért még nem többségében) újra lakossági állampapírba fektették a kézhez kapott megtakarításaikat.

Az egyes papírok értékesítése az alábbiak szerint alakult:

  • Fix Magyar Állampapír: 128,96 milliárd forint
  • Magyar Állampapír Plusz: 55,19 milliárd forint
  • Bónusz Magyar Állampapír: 41,49 milliárd forint
  • Kincstári Takarékjegy: 11,42 milliárd forint
  • Prémium Magyar Állampapír: 0,96 milliárd forint
  • Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 0,56 milliárd forint.

Az erősen megnövekedett kereslet nem azonos mértékben csapódott le az egyes papíroknál. A megelőző tíz hét átlagához képest összesen 4,5-szeres növekedés olvasható ki a múlt heti adatokból, de

a megújított, magasabb kamatozású Magyar Állampapír Plusz ennek többszörösére, 12,5-szeresre növelte a heti értékesítését

a korábban stabilizálódott szinthez képest. A Fix Magyar Állampapír szintén a megelőző tíz heti átlagnál nagyobb arányban profitált az új pénzekből, 5,3-szeresre növekedett a heti értékesítése. A többi papír, azaz a BMÁP, PMÁP, KTJ és Nyomdai MÁP Plusz értékesítése jóval kevésbé nőtt, azaz a befektetők hátrébb sorolták a változó kamatozású, illetve a papír alapú kötvényeket.

A jelek szerint tehát sikerrel járt az ÁKK azon törekvése, hogy a befektetők mozduljanak el a fix kamatozású papírok felé, így csökkenjen a lakossági portfólió kamatkockázata. A múlt heti adatok szerint a változó kamatozású papírok (ide sorolható a BMÁP és a PMÁP) részesedése 17,8%-ra mérséklődött az új értékesítéseken belül, azaz a fix kamatozású papírok részaránya több mint fél éve nem látott magasságokba, 82% fölé emelkedett.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, hogy áll Magyarország finanszírozása 2025-ben

Mától kaphatók az új lakossági állampapírok, mutatjuk a legvonzóbb kamatokat

ÁKK: Átrendeződés jön a lakossági állampapírok között, cél a stabilitás növelése

Cunami előtti csend a lakossági állampapíroknál

Itt az utolsó állampapír-pénzeső, százmilliárdok ömlenek a magyar lakossági befektetőkhöz

Jönnek az új állampapírok, de melyiket érdemes megvenni? Kiszámoltuk!

Figyelem, új lakossági állampapírok jönnek, rég láttunk ilyen magas kamatokat!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
MBH 6
Befektetés
Szakít az MBH a nyugdíjpénztárával és az egészségpénztárával
Pénzcentrum
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility