Szakít az MBH a nyugdíjpénztárával és az egészségpénztárával

Az MBH Bank felülvizsgálta az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral fennálló együttműködését és annak megszüntetése mellett döntött – közölte a pénzintézet.

Az MBH Csoport az MBH Gondoskodás Egészségpénztár és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár vezetői testületeiben a közelmúltban bekövetkezett változások, valamint az eltérő üzleti elképzelések miatt úgy döntött, hogy

a stratégiai együttműködés a bankcsoport és a két megnevezett pénztár között 2025. december 30-án megszűnik,

vagyis ezt követően a pénztárak már nem jogosultak az MBH Bank nevének és arculatának bármely formában történő használatára.

A bankcsoport jelenleg azon dolgozik, hogy megtalálja az új stratégiai irányoknak leginkább megfelelő együttműködési lehetőségeket a pénztári piacon – közölte az MBH.

