Vallottak a profik a tőzsdei buborékról

A mesterséges intelligencia térhódítása jelentős hatást gyakorol a piacokra, a vállalatok sietnek stratégiáikat kidolgozni, miközben a befektetők az AI-hoz kapcsolódó részvények felé fordulnak. Látva a nagy emelkedést, egyre többekben fogalmazódik meg a kérdés, hogy buborék fúvódik-e a tőzsdéken. Erre adtak most választ a Goldman Sachs elemzői. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.