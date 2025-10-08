  • Megjelenítés
 
Vallottak a profik a tőzsdei buborékról

A mesterséges intelligencia térhódítása jelentős hatást gyakorol a piacokra, a vállalatok sietnek stratégiáikat kidolgozni, miközben a befektetők az AI-hoz kapcsolódó részvények felé fordulnak. Látva a nagy emelkedést, egyre többekben fogalmazódik meg a kérdés, hogy buborék fúvódik-e a tőzsdéken. Erre adtak most választ a Goldman Sachs elemzői. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.  
Áprilsii óta töretlen az emelkedés a tőzsdéken.

Az emelkedés fő mozgatórúgója továbbra is a mesterséges intelligencia körüli hype, a nagy AI-papírok vezetésével emelkednek a tőzsdék, emellett pedig sorra tűnnek fel az új nevek is.

A piaci eseményeket látva sokakban felmerült a kérdés:

