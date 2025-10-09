Ez már a totális buborék? Tőzsdei zuhanásról beszélnek a dörzsölt pénzemberek

Az amerikai részvényeinek meredek emelkedése aggodalmat kelt a befektetők körében egy esetleges buborék kialakulása miatt, ami jelentős korrekciót eredményezhet.

A mesterséges intelligencia kilátásaival kapcsolatos optimizmus számos technológiai óriás, köztük az Nvidia, a Microsoft és legutóbb az Oracle értékelését is megemelte. Ez a lendület új magasságokba repítette a S&P 500, a Nasdaq és a Dow Jones indexeket az idei évben.

A S&P 500 és a Nasdaq csütörtökön újabb rekordot döntött, és rendre körülbelül 15, illetve 19 százalékkal emelkedett.

A Dow Jones index pedig az év elejétől számítva mintegy 10 százalékos növekedést mutat.

Az amerikai részvények emelkedése számos figyelmeztető jelzést váltott ki egy közelgő korrekció valószínűségével kapcsolatban. Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap vezetője a magas részvénypiaci értékelések esetleges nagyobb korrekcióinak világgazdaságra gyakorolt kockázataira figyelmeztetett.

Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója szintén az amerikai részvénypiac jelentős korrekcióját helyezte kilátásba a következő fél-két éves időszakban.

Más befektetők nem értenek egyet ezekkel az aggodalmakkal. A Goldman Sachs elemzői azzal érveltek, hogy bár a történelem azt sugallja, hogy a buborékokat az átalakító technológiák körüli lelkesedés hajtja, a jelenlegi piaci rali más, mert úgy tűnik, hogy azt fundamentális növekedés, nem pedig irracionális spekuláció hajtja, és a mesterséges intelligencia területét néhány piaci szereplő uralja.

Bár úgy tűnik, hogy még nem vagyunk buborékban, a magas piaci koncentráció és a mesterséges intelligencia területén fokozódó verseny azt sugallja, hogy a befektetőknek továbbra is a diverzifikációra kell összpontosítaniuk

- írták a Peter Oppenheimer által vezetett elemzők egy befektetői feljegyzésben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ