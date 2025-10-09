  • Megjelenítés
Jó hírt kapott az Nvidia
Az Egyesült Államok több milliárd dollár értékű Nvidia chip exportját hagyta jóvá az Egyesült Arab Emírségek számára a Bloomberg News szerdai jelentése szerint.

A Kereskedelmi Minisztérium Ipari és Biztonsági Hivatala nemrég adta ki az exportengedélyeket a májusban kidolgozott kétoldalú mesterséges intelligencia megállapodás feltételei alapján.

A megállapodás elősegíti az Emírségek adatközpont-építési törekvéseit, amelyek létfontosságúak az MI-modellek fejlesztéséhez.

Az engedélyek kiadására azt követően került sor, hogy az Emírségek konkrét terveket készített hasonló mértékű amerikai befektetésekre.

A Reuters májusi jelentése szerint az USA előzetes megállapodást kötött az Emírségekkel, amely lehetővé teszi évi 500 000 darab legfejlettebb Nvidia MI-chip importját 2025-től kezdődően. A megállapodás legalább 2027-ig érvényes, de akár 2030-ig is meghosszabbítható.

Donald Trump amerikai elnök kormányzatának egyik fő célja a kapcsolatok javítása egyes Öböl-menti országokkal. Trump májusban, az Öböl-térségben tett körútja során 600 milliárd dollár értékű kötelezettségvállalást jelentett be Szaúd-Arábia részéről, beleértve a Nvidia, az Advanced Micro Devices (AMD) és a Qualcomm chipjeinek nagymértékű vásárlását.

Forrás: Reuters

