Magasan verte a várakozásokat a TSMC
Magasan verte a várakozásokat a TSMC

A TSMC, a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója 30%-os bevételnövekedést jelentett a harmadik negyedévben, felülmúlva a piaci várakozásokat a mesterséges intelligencia alkalmazások iránti megnövekedett keresletnek köszönhetően.

A július-szeptemberi időszakban a vállalat bevétele elérte a 989,92 milliárd tajvani dollárt, szemben az előző év azonos időszakának 759,69 milliárd tajvani dolláros eredményével. Az eredmény jelentősen meghaladta az elemzők által várt 973,26 milliárd tajvani dolláros előrejelzést.

A vállalat, amelynek ügyfelei között szerepel a Nvidia és az Apple is, jelentősen profitált a mesterséges intelligencia fejlődéséből, ami bőven ellensúlyozta a fogyasztói elektronikai eszközökhöz használt chipek iránti, járvány utáni kereslet csökkenését.

A TSMC október 16-án teszi közzé a teljes harmadik negyedéves eredményeit,

beleértve a jelenlegi negyedévre és a teljes évre vonatkozó frissített kilátásokat is. A tajvani Foxconn, a világ legnagyobb szerződéses elektronikai gyártója és a Nvidia legnagyobb szervergyártója szintén kiemelkedő értékesítési adatokat jelentett, elérve minden idők legmagasabb harmadik negyedéves bevételét.

A tajvani tőzsdén jegyzett TSMC részvényei idén eddig 34%-kal erősödtek.

2330_2025-10-09_08-03-35

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

