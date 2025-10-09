  • Megjelenítés
Nagy dobás a brit pénzügyi óriástól, teljesen bekebelezte a 17 milliárdos bizniszt
Nagy dobás a brit pénzügyi óriástól, teljesen bekebelezte a 17 milliárdos bizniszt

Portfolio
A Lloyds Banking Group teljes irányítást szerzett a Schroders Personal Wealth (SPW) felett, amelyet Lloyds Wealth névre keresztelnek át - írja a Financial Times.
A Lloyds Banking Group október 9-én bejelentette, hogy megvásárolta a Schroders részesedésének fennmaradó 49,9 százalékát a 2019-ben létrehozott közös vállalkozásukban (joint venture). Cserébe a Schroders megszerezte a Cazenove Capital 19,1 százalékos részesedését, így visszaállítva teljes tulajdonjogát.

A Schroders szerint most jött el a megfelelő idő arra, hogy az SPW teljesen a Lloyds irányítása alá kerüljön. Oliver Gregson, a Schroders vagyonkezelési vezérigazgatója elmondta, hogy a bejelentés jelentős lépés üzletük átformálásában és stratégiai céljaik megvalósításában.

Az új megállapodás értelmében a Schroders továbbra is kezeli az SPW ügyfélvagyonát, valamint a Scottish Widows megbízásait egy új, többéves szerződés keretében.

Eközben a Lloyds folytatja együttműködését a Cazenove Capitallel, hogy szolgáltatásait a Lloyds vagyonos ügyfelei számára is biztosítsa.

A Lloyds Wealth névre átkeresztelt vállalkozás jelenleg mintegy 17 milliárd font értékű vagyont kezel körülbelül 60 000 ügyfél számára, azaz egy ügyfélre átlagosan kb. 283 ezer font (mai árfolyamon közel 128 millió forint) jut.

