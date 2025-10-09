Nagy dobás a brit pénzügyi óriástól, teljesen bekebelezte a 17 milliárdos bizniszt

A Lloyds Banking Group október 9-én bejelentette, hogy megvásárolta a Schroders részesedésének fennmaradó 49,9 százalékát a 2019-ben létrehozott közös vállalkozásukban (joint venture). Cserébe a Schroders megszerezte a Cazenove Capital 19,1 százalékos részesedését, így visszaállítva teljes tulajdonjogát.
A Schroders szerint most jött el a megfelelő idő arra, hogy az SPW teljesen a Lloyds irányítása alá kerüljön. Oliver Gregson, a Schroders vagyonkezelési vezérigazgatója elmondta, hogy a bejelentés jelentős lépés üzletük átformálásában és stratégiai céljaik megvalósításában.
Az új megállapodás értelmében a Schroders továbbra is kezeli az SPW ügyfélvagyonát, valamint a Scottish Widows megbízásait egy új, többéves szerződés keretében.
Eközben a Lloyds folytatja együttműködését a Cazenove Capitallel, hogy szolgáltatásait a Lloyds vagyonos ügyfelei számára is biztosítsa.
A Lloyds Wealth névre átkeresztelt vállalkozás jelenleg mintegy 17 milliárd font értékű vagyont kezel körülbelül 60 000 ügyfél számára, azaz egy ügyfélre átlagosan kb. 283 ezer font (mai árfolyamon közel 128 millió forint) jut.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Riasztó veszélyre világít rá a volt Google-vezér: mi van, ha valaki megtanítja az AI-nak, hogy kell megölni valakit?
Eric Schmidt szerint a rendszer igenis sebezhető.
Teljesen ki van borulva Brüsszel: Vlagyimir Putyinnak ezután rács mögött kellene lennie!
Úgy néz ki, újabb ország hány fittyet az ICC rendelkezéseire.
Nincs tovább: Amerika lesújt Szerbiára, élesedtek a szankciók
Az év végéig súlyos krízis robbanhat ki a balkáni országban.
Ez már a totális buborék? Tőzsdei zuhanásról beszélnek a dörzsölt pénzemberek
Többen is komoly esést várnak.
Orbán Viktor hadgyakorlaton vett részt
Megtekintette a miniszterelnök a honvédség bemutatóját.
Vigyázat, újra megjelent a pusztító járvány a magyar határ közelében
Hullanak a sertések.
Kimondta Trump embere: pusztító új fegyvereket kaphat Ukrajna, teljesen borulhat az oroszok stratégiája
"Putyin erősnek akar tűnni, de nagyon gyenge."
Tovább csökkenhet az orosz kamatszint, ha a benzinárak is megengedik
Az ukrán támadások is okozói a benzin drágulásának.
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Milliók múlhatnak rajta, hogy melyik nyugdíjmegtakarítást választod
Már jó ideje halogatod a nyugdíjmegtakarítást? Mindig nekikezdesz aztán összezavarodsz a sok infótól? Ennek súlyos költségei vannak, de van egy jó hírünk. Itt kiderítheted, hogy mennyi á
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.