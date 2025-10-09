Történelmi fordulat jöhet a jegybanki tartalékokban, kulcsszerepet kaphat az arany és a bitcoin

Marion Laboure, a német multinacionális befektetési bank londoni vezető közgazdásza és Camilla Siazon elemző a jelentésükben arra mutattak rá, hogy a központi bankok számára a bitcoin-allokáció a pénzügyi biztonság új, modern sarokkövét jelentheti, hasonlóan az arany 20. századi szerepéhez.

Kutatásuk időzítése egybeesik azzal, hogy mind a bitcoin, mind az arany iránti kereslet rekordmagasságokba emelkedett.

Az amerikai vámok okozta bizonytalanság és a geopolitikai kockázatok arra ösztönzik a befektetőket, hogy fedezzék magukat az inflációval szemben, és felkészüljenek egy olyan jövőre, amelyben a hagyományos fizetőeszközök kisebb szerepet játszanak.

Az arany, amelyet régóta afféle biztonságos menedéknek tekintenek, jelenleg úton van a rekordnak számító 4000 dolláros unciánkénti ár felé. Bár az arany útja a központi banki tartalékok fő elemévé válásáig nem volt lineáris, a kutatók szerint az arany iránti kereslet a 2008-as pénzügyi válság után kezdett erősödni a központi bankok mérlegeiben.

Az intézményi befektetők által gyakorolt "menekülés a biztonságba" stratégia hatására a központi bankok 2010-ben nettó aranyvásárlókká váltak. Ma a növekvő kereskedelmi bizonytalanság és piaci volatilitás miatt az arany visszatért - írta Laboure, megemlítve, hogy

a központi banki tartalékokban globálisan több mint 36 000 tonna aranyat tartanak.

Az arany szárnyalását nagyrészt a dedollarizáció - vagyis az amerikai valutától való függőség csökkenése - okozta, ami a bitcoinnak is kedvezett, állítják a Deutsche Bank elemzői. "A dollár részesedése a globális tartalékokban a 2000-es 60%-ról 2025-re 41%-ra csökkent" - írta Laboure. Ez a csökkenés rekordbeáramlást indított el az arany- és bitcoin-ETF-ekbe, amelyek júniusban 5 milliárd, illetve 4,7 milliárd dolláros nettó beáramlást értek el.

"A 20. századi arannyal kapcsolatos magatartásnak egyértelmű párhuzamai vannak azzal, ahogyan a döntéshozók most a bitcoinról gondolkodnak" - írta Laboure. A bitcoint olyan eszköznek tekinti, amely rekordteljesítményt nyújt és növekvő figyelmet kap mint potenciális, bár még mindig erősen vitatott tartalékeszköz.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ