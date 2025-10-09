  • Megjelenítés
Valósággal szétverik a Ferrari részvényeit
Valósággal szétverik a Ferrari részvényeit

Nagyot zuhantak csütörtökön a Ferrari részvényei, miután a vállalat igencsak visszafogott növekedési terveket ismertetett befektetői napján - írja a Bloomberg. 

A Ferrari ugyan emelte idei bevételi és profitvárakozását, de csak csekély mértékben. Az idei nettó árbevétel immár legalább 7,1 milliárd euró lehet, míg a korábbi cél 7 milliárd euró volt. A korrigált EBITDA-előrejelzés szintén enyhén, 2,68 milliárdról 2,72 milliárd euróra nőtt.

A hosszabb távú, 2030-ra szóló célok okozták az igazi meglepetést: a Ferrari mindössze 9 milliárd eurós bevételt és legalább 3,6 milliárd eurós EBITDA-t vár a következő évtized végére. Ez éves szinten 6 százalékos növekedést jelent –

jóval kevesebbet, mint a 2022-ben vázolt 10 százalékos ütem.

A bejelentés hatására a Ferrari részvényei 13,8 százalékot zuhantak csütörtökön, ezzel már az áprilisi vámháborús mélypont közelében mozog az árfolyam.

Ekkora esésre egyébknét egészen 2016 óta nem volt példa a Ferrari esetében.

