Valósággal szétverik a Ferrari részvényeit

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Ferrari ugyan emelte idei bevételi és profitvárakozását, de csak csekély mértékben. Az idei nettó árbevétel immár legalább 7,1 milliárd euró lehet, míg a korábbi cél 7 milliárd euró volt. A korrigált EBITDA-előrejelzés szintén enyhén, 2,68 milliárdról 2,72 milliárd euróra nőtt.

A hosszabb távú, 2030-ra szóló célok okozták az igazi meglepetést: a Ferrari mindössze 9 milliárd eurós bevételt és legalább 3,6 milliárd eurós EBITDA-t vár a következő évtized végére. Ez éves szinten 6 százalékos növekedést jelent –

jóval kevesebbet, mint a 2022-ben vázolt 10 százalékos ütem.

A bejelentés hatására a Ferrari részvényei 13,8 százalékot zuhantak csütörtökön, ezzel már az áprilisi vámháborús mélypont közelében mozog az árfolyam.

Ekkora esésre egyébknét egészen 2016 óta nem volt példa a Ferrari esetében.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 09. Visszavesz az elektromos tervekből a Ferrari

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ