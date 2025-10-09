Visszavesz az elektromos tervekből a Ferrari

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A vállalat az új célokat első elektromos sportautója technológiai bemutatóján ismertette.
Benedetto Vigna vezérigazgató szerint
a jelenlegi technológia nem alkalmas arra, hogy valódi szuperautót készítsenek belőle.
A cég módosított stratégiája alapján az évtized végére a modellek 40 százaléka marad belső égésű motoros, további 40 százalék pedig hibrid hajtásláncot kap. Az idei első félévben a kiszállított Ferrarik több mint fele még hagyományos benzinmotorral készült.
Vigna a döntést azzal indokolta, hogy a bizonytalan gazdasági és szabályozási környezetben az agilitás az egyetlen biztos kapaszkodó. Az európai autógyártók közben Brüsszeltől várnak enyhítést a 2035-től életbe lépő belső égésű motoros értékesítési tilalom alól, miközben a piacot egyre inkább elárasztják az olcsóbb kínai elektromos és hibrid modellek.
A Ferrari ugyanakkor továbbra is rendkívül nyereséges: az EBITDA-marzs 40 százalék körül alakul, a személyre szabott extrák pedig már a bevétel ötödét adják. A vállalat évről évre képes volt árat emelni, bár Vigna szerint a következő években nem számíthatnak a vásárlók folyamatos drágulásra. A cég évente átlagosan négy új modellt tervez bemutatni, továbbra is korlátozott darabszámmal, hogy megőrizze a márka exkluzivitását.
Címlapkép forrása: Shutterstock
