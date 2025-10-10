7,7 milliárd eurós bombát dobott le Európa legnagyobb vegyipari cége, felfordulás jöhet a piacon

A BASF 7,7 milliárd euró értékű tranzakció keretében eladta festék- és bevonatüzletágának 60 százalékát az amerikai Carlyle befektetési alapnak, amelynek partnere a Katari Befektetési Hatóság (QIA).
A BASF 5,8 milliárd eurót kap a többségi részesedésért, de 40 százalékot megtart a cégben.
A münsteri központú Coatings divízió 10 000 embert foglalkoztat, 2024-ben 3,8 milliárd euró bevételt termelt, és főként az autóipar számára gyárt festékeket és bevonatokat.
A Carlyle célja, hogy a divíziót független piaci vezetővé tegye, miközben a QIA tőkével segíti a nemzetközi terjeszkedést. A katari alap közölte, hogy befektetése „bizalmat tükröz a német ipar hosszú távú ellenálló képessége iránt”.
A tranzakció lezárása 2026 második negyedévére várható, a befolyó összegből a BASF részvény-visszavásárlási programot is finanszírozna, amelynek összértéke eléri a 4 milliárd eurót.
A lépés Markus Kamieth vezérigazgató átalakítási stratégiájának része: a BASF az egymáshoz szorosan kapcsolódó vegyipari tevékenységekre fókuszál, így a festéküzletág már nem illeszkedik a „Verbund” modellbe. A vállalat a globális versenyben hatékonyságnövelést és jövedelmezőséget vár a fő tevékenységi területek – alapvegyszerek, műanyagok, kozmetikai és gyógyszeripari alapanyagok – integrálásával.
A cél, hogy 2028-ra az adózott eredmény elérje a 10–12 milliárd eurót, de 2025-re már csökkentett, 7,3–7,7 milliárd eurós EBITDA-előrejelzést adtak meg.
A festékpiac továbbra is erősen széttagolt: a vezető amerikai Sherwin-Williams éves forgalma 20 milliárd dollár, az Akzo-Nobelé 10 milliárd euró. A BASF szerint saját mérete nem tette volna lehetővé a globális versenyt, ezért inkább kiszáll a tőkét igénylő konszolidációból. Az iparág befektetői – köztük Carlyle – most felvásárlásokkal és összeolvadásokkal erősíthetik pozíciójukat, majd tőzsdei bevezetésre készíthetik elő az új, független vállalatot.
