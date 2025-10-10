  • Megjelenítés
Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz
Befektetés

Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

Portfolio
Az európai tőzsdék pénteken eséssel zártak, miután Donald Trump amerikai elnök újabb vámemelésekkel fenyegette meg Kínát.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A pán-európai Stoxx 600 index 1,03 százalékos mínuszban, 565,44 ponton fejezte be a kereskedést.

A főbb nemzeti mutatók közül a német DAX 1,14, a francia CAC 40 1,27, az olasz FTSE MIB 1,41, a brit FTSE 100 pedig 0,8 százalékkal esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az IBEX 35 mindössze 0,35 százalékot gyengült, de így is a régió egyik legjobban teljesítő indexe volt.

A hangulatot rontotta, hogy Kína új exportkorlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémekre, amelyek kulcsfontosságúak a védelmi és technológiai ipar számára. A Stoxx Europe Basic Resources index 0,7 százalékot veszített, miután a hét eleji emelkedést – az EU acélvámemelési terveinek hírére – gyorsan ledolgozta.

A védelmi szektor különösen gyengén szerepelt: az európai hadiipari részvények alindexe 1,7 százalékot esett, miután Izrael bejelentette a tűzszünetet Gázában és a hadsereg részleges visszavonását.

A német Hensoldt és Renk, valamint az olasz Leonardo papírjai egyaránt közel 4 százalékot veszítettek értékükből.

A pénteki makrogazdasági adatok sem javították a hangulatot. Svájcban szeptemberben romlott a fogyasztói bizalom, miután az Egyesült Államok augusztusban 39 százalékos büntetővámot vetett ki a svájci exporttermékekre. A svájci jegybank ezt „komoly kihívásnak” nevezte, amely a frank erősödésével és az alacsony inflációval együtt visszafogja a növekedést. A tengerentúlon ugyanakkor az amerikai indexek stabilan nyitottak, miközben Ázsiában a chipgyártó részvények erősödtek az AI-szektor új megállapodásainak hírére. Összességében a hét utolsó kereskedési napja Európában egyértelműen a pirosban zárult, a befektetőket pedig továbbra is az amerikai–kínai feszültségek és az energiaárak alakulása tartja bizonytalanságban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1094079140
Befektetés
7,7 milliárd eurós bombát dobott le Európa legnagyobb vegyipari cége, felfordulás jöhet a piacon
Pénzcentrum
Így zajlik a rokkant kocsi igénylése: ezek az elektromos moped kérelem feltételei, ennyi az ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility