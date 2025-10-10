Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

Az európai tőzsdék pénteken eséssel zártak, miután Donald Trump amerikai elnök újabb vámemelésekkel fenyegette meg Kínát.

A pán-európai Stoxx 600 index 1,03 százalékos mínuszban, 565,44 ponton fejezte be a kereskedést.

A főbb nemzeti mutatók közül a német DAX 1,14, a francia CAC 40 1,27, az olasz FTSE MIB 1,41, a brit FTSE 100 pedig 0,8 százalékkal esett.

Az IBEX 35 mindössze 0,35 százalékot gyengült, de így is a régió egyik legjobban teljesítő indexe volt.

A hangulatot rontotta, hogy Kína új exportkorlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémekre, amelyek kulcsfontosságúak a védelmi és technológiai ipar számára. A Stoxx Europe Basic Resources index 0,7 százalékot veszített, miután a hét eleji emelkedést – az EU acélvámemelési terveinek hírére – gyorsan ledolgozta.

A védelmi szektor különösen gyengén szerepelt: az európai hadiipari részvények alindexe 1,7 százalékot esett, miután Izrael bejelentette a tűzszünetet Gázában és a hadsereg részleges visszavonását.

A német Hensoldt és Renk, valamint az olasz Leonardo papírjai egyaránt közel 4 százalékot veszítettek értékükből.

A pénteki makrogazdasági adatok sem javították a hangulatot. Svájcban szeptemberben romlott a fogyasztói bizalom, miután az Egyesült Államok augusztusban 39 százalékos büntetővámot vetett ki a svájci exporttermékekre. A svájci jegybank ezt „komoly kihívásnak” nevezte, amely a frank erősödésével és az alacsony inflációval együtt visszafogja a növekedést. A tengerentúlon ugyanakkor az amerikai indexek stabilan nyitottak, miközben Ázsiában a chipgyártó részvények erősödtek az AI-szektor új megállapodásainak hírére. Összességében a hét utolsó kereskedési napja Európában egyértelműen a pirosban zárult, a befektetőket pedig továbbra is az amerikai–kínai feszültségek és az energiaárak alakulása tartja bizonytalanságban.

