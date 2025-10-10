  • Megjelenítés
Figyelem, leálltak az Államkincstár rendszerei, napokig nem lehet hozzáférni a pénzekhez
Figyelem, leálltak az Államkincstár rendszerei, napokig nem lehet hozzáférni a pénzekhez

Portfolio
Pénteken mind a Mobilkincstár applikáció, mind a Webkincstár felülete elérhetetlenné vált, ugyanis megkezdődött az október 10-12. közti karbantartás. A szolgáltatás szünetelése a meglévő befektetéseket nem érinti, új tranzakciókat azonban várhatóan legkorábban hétfőn lehet majd végrehajtani.
Tisztelt Ügyfeleink! Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy WebKincstár, MobilKincstár és TeleKincstár szolgáltatásaink karbantartás miatt átmenetileg nem elérhetőek! Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük és szíves megértésüket köszönjük! Magyar Államkincstár"

– jelenleg ez a szöveg fogadja mindazokat, akik a Webkincstár online felületén szeretnének belépni a felhasználói fiókjukba. A Mobilkincstár applikáció ugyancsak elérhetetlen, ott egy rövidebb figyelmeztetés tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy a szolgáltatás éppen nem elérhető.

A karbantartás nem meglepetés, az Államkincstár szeptember 18-án közölte a befektetőkkel, hogy október 10. és 12. között átmenetileg szünetelni fognak a Magyar Államkincstár online állampapír-forgalmazási szolgáltatásai.

A szünetelés 2025. október 10. (péntek) 15:00-tól október 12. (vasárnap) 24:00-ig tart.

A Kincstár szeptemberben felhívta a figyelmet: az ezen időszak alatt online, a magyarorszag.hu felületen kezdeményezett ügyintézési kérelmek (számlanyitás, adatmódosítás, online forgalmazási csatorna igénylés) Kincstári általi feldolgozása is csak a karbantartási időszakot követően történik meg.

A kincstári számlákon lévő befektetések természetesen biztonságban vannak, de új tranzakciókat, például állampapír-vásárlást, -eladást, illetve pénzkifizetést várhatóan legkorábban október 13-án hétfőn lehet majd végrehajtani.

Címlapkép forrása: Róka László

