Figyelem, leálltak az Államkincstár rendszerei, napokig nem lehet hozzáférni a pénzekhez

Portfolio Professional Investment Day 2025 Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2026-os befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.

Tisztelt Ügyfeleink! Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy WebKincstár, MobilKincstár és TeleKincstár szolgáltatásaink karbantartás miatt átmenetileg nem elérhetőek! Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük és szíves megértésüket köszönjük! Magyar Államkincstár"

– jelenleg ez a szöveg fogadja mindazokat, akik a Webkincstár online felületén szeretnének belépni a felhasználói fiókjukba. A Mobilkincstár applikáció ugyancsak elérhetetlen, ott egy rövidebb figyelmeztetés tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy a szolgáltatás éppen nem elérhető.

A karbantartás nem meglepetés, az Államkincstár szeptember 18-án közölte a befektetőkkel, hogy október 10. és 12. között átmenetileg szünetelni fognak a Magyar Államkincstár online állampapír-forgalmazási szolgáltatásai.

A szünetelés 2025. október 10. (péntek) 15:00-tól október 12. (vasárnap) 24:00-ig tart.

A Kincstár szeptemberben felhívta a figyelmet: az ezen időszak alatt online, a magyarorszag.hu felületen kezdeményezett ügyintézési kérelmek (számlanyitás, adatmódosítás, online forgalmazási csatorna igénylés) Kincstári általi feldolgozása is csak a karbantartási időszakot követően történik meg.

A kincstári számlákon lévő befektetések természetesen biztonságban vannak, de új tranzakciókat, például állampapír-vásárlást, -eladást, illetve pénzkifizetést várhatóan legkorábban október 13-án hétfőn lehet majd végrehajtani.

Címlapkép forrása: Róka László

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ