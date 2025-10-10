Figyelem, leálltak az Államkincstár rendszerei, napokig nem lehet hozzáférni a pénzekhez

Tisztelt Ügyfeleink! Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy WebKincstár, MobilKincstár és TeleKincstár szolgáltatásaink karbantartás miatt átmenetileg nem elérhetőek! Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük és szíves megértésüket köszönjük! Magyar Államkincstár"
– jelenleg ez a szöveg fogadja mindazokat, akik a Webkincstár online felületén szeretnének belépni a felhasználói fiókjukba. A Mobilkincstár applikáció ugyancsak elérhetetlen, ott egy rövidebb figyelmeztetés tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy a szolgáltatás éppen nem elérhető.
A karbantartás nem meglepetés, az Államkincstár szeptember 18-án közölte a befektetőkkel, hogy október 10. és 12. között átmenetileg szünetelni fognak a Magyar Államkincstár online állampapír-forgalmazási szolgáltatásai.
A szünetelés 2025. október 10. (péntek) 15:00-tól október 12. (vasárnap) 24:00-ig tart.
A Kincstár szeptemberben felhívta a figyelmet: az ezen időszak alatt online, a magyarorszag.hu felületen kezdeményezett ügyintézési kérelmek (számlanyitás, adatmódosítás, online forgalmazási csatorna igénylés) Kincstári általi feldolgozása is csak a karbantartási időszakot követően történik meg.
A kincstári számlákon lévő befektetések természetesen biztonságban vannak, de új tranzakciókat, például állampapír-vásárlást, -eladást, illetve pénzkifizetést várhatóan legkorábban október 13-án hétfőn lehet majd végrehajtani.
Címlapkép forrása: Róka László
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
