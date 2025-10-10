Páros lábbal szállt bele a bitcoinba a legnagyobb brit kereskedési platform

A Hargreaves Lansdowne közleménye szerint
a bitcoin nem tekinthető eszközosztálynak, és a kriptovalutáknak nincsenek olyan jellemzői, amelyek indokolnák, hogy a portfóliókba kerüljenek.
A cég hangsúlyozta, hogy a kriptovaluták teljesítményét nem lehet elemezni, és más alternatív eszközosztályokkal ellentétben nincs belső értékük.
A brit hatóságok október 8-án oldották fel a lakossági befektetőkre vonatkozó tilalmat, amely korábban megakadályozta, hogy kriptovalutákhoz kapcsolódó ETN-eket vásároljanak. Az ETN-ek hasonlóak az ETF-ekhez, viszont hitelviszonyt megtestesítenek meg. Olyan instrumentumok, amelyek egy vagy több meghatározott eszközhöz kapcsolódnak, és a kriptovaluták esetében szabályozott tőzsdén keresztül biztosítanak hozzáférést a digitális tokenekhez.
A brit kormány szerdán arról is döntött, hogy a befektetők a kripto ETN-eket részvény- és értékpapír ISA-számlákban is tarthatják, amelyeken évente akár 20 000 font adómentesen fektethető be.
A Hargreaves Lansdowne figyelmeztetett, hogy bár a bitcoin hosszú távú hozamai pozitívak voltak, a kriptovaluta több extrém veszteséges időszakot is átélt, és sokkal kockázatosabb befektetés, mint a részvények vagy kötvények. A cég ugyanakkor elismerte, hogy egyes befektetők spekulálni kívánnak kriptovaluta ETN-ekkel, ezért 2026 elejétől lehetőséget biztosít erre a "megfelelő ügyfeleknek".
A kriptovaluták régóta megosztják a piaci elemzőket. Míg egyes nagy intézmények, mint a Morgan Stanley, a digitális eszközök felé fordulnak, mások, köztük Warren Buffett milliárdos befektető, nyíltan bírálják azokat. A JPMorgan a stablecoin területén tervez terjeszkedni, annak ellenére, hogy vezérigazgatója, Jamie Dimon kritikusan nyilatkozott a kriptovalutákról.
Chris Mellor, az Invesco EMEA ETF részvénytermék-menedzsment vezetője szerint a digitális eszközök fedezetet nyújthatnak a befektetőknek a hagyományosabb eszközosztályok volatilitása ellen. Véleménye szerint mind a bitcoinnak, mind az aranynak helye van a portfóliókban.
Nigel Green, a DeVere Group pénzügyi tanácsadó cég vezérigazgatója szerint a bitcoin nemrégiben elért 125 000 dolláros árfolyama azt jelzi, hogy a digitális eszközök bekerültek a pénzügyi mainstreambe. Green szerint ez "strukturális átrendeződés, nem pedig átmeneti rali" a bitcoin számára, és a Trump-adminisztráció kedvező politikája további támogatást nyújt a hitelességének.
