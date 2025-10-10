Teljesen felforgatnak egy szűk piacot ezek a megtakarítók – példátlan következménye lehet a rohamnak

A KKR befektetési vállalat ügyfélkapcsolati vezetője szerint a lakossági befektetők magánpiaci megjelenése arra fogja kényszeríteni a vagyonkezelőket, hogy példátlan gyakorisággal számítsák ki portfólióik értékét.
Az elmúlt évben fokozott figyelem irányult a magánpiaci cégek portfólióértékeléseire, mivel az eszközeladási nehézségek akadályozták a befektetők – főként nagy intézmények – pénzének visszafizetését.
A KKR és más vagyonkezelők Donald Trump amerikai elnök támogatásával azon dolgoznak, hogy a 401(k) nyugdíjszámlákon lévő mintegy 12 000 milliárd dollár nagyobb részét alternatív befektetésekbe - köztük ingatlanokba és kriptovalutákba - irányítsák, ami várhatóan fokozza az átláthatósági követelményeket.
A nyilvánosan kereskedett részvény- és kötvényalapokkal ellentétben a magántőke-befektetések általában hosszabb időre le vannak kötve, és áraikat csak havonta vagy negyedévente határozzák meg, ami elfedi a volatilitást. Eddig főként nagyobb, szakértői befektetők vettek részt ebben a szegmensben, akik elfogadták a lassabb kifizetéseket és a kevésbé naprakész árinformációkat.
A defined contribution (DC) nyugdíjmegtakarítási tervek piaca azonban olyan alapra épült, amely a nyilvános piacokra, napi árképzésre és napi likviditásra lett kialakítva, mondta a KKR képviselője, Eric Mogelof a "Capital Allocators" podcastben.
Mogelof szerint a napi árképzés, amely szükséges lehet a lakossági befektetők gyakoribb tranzakcióihoz, a "nagyobb kihívás". Úgy véli:
vagy a 401(k) rendszernek kell változnia és a tranzakciókat havi szintre korlátozni, vagy ami valószínűbb, hogy idővel az iparág kidolgozza a különböző magánpiaci eszközök napi árképzését."
Az alapok jelenleg más vállalatokkal és tranzakciókkal való összehasonlítást, illetve diszkontált cashflow-számításokat használnak az értékelések meghatározásához.
A legtöbb alternatív vagyonkezelő szerint a 401(k) megtakarítók széleskörű részvétele időbe telik. A KKR és más cégek partnerségeket kötöttek olyan csoportokkal, amelyek ezeket a megtakarításokat kezelik, hogy részesedést szerezzenek az üzletágból. "Kétségtelen számomra, hogy egy évtized múlva jelentős allokációkat fogunk látni a nyugdíjmegtakarítási piacon a magánpiacok felé", jegyezte meg Mogelof.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
A Lexus is bekerült az AutoWallis portfóliójába
Folytatódik a diverzifikáció.
Emelkedéssel indítja a napot a BUX
Európában nagy a bizonytalanság.
Itt van Trump következő ellenlábasa, aki rácsok mögött végezheti – Fordult a kocka, több mint 30 évet is kaphat
Szerinte csak a munkáját végezte.
A Fed egyik döntéshozója szerint nem kell elsietni a kamatcsökkentést
A vámok tartós inflációt okozhatnak.
6 év után visszatér Kínába az NBA
Fontos piac ez a liga számára.
Felforgathatja Németországot a rejtélyes drónok megjelenése: Hitler óta érinthetetlen törvényt módosítanának
Lépni kell a gyanús drónröptetések miatt.
Komoly veszély leselkedik az USA-ra és Trump tehetetlen
A Fed volt klímakockázati vezetője szerint.
Bill Gates olcsóbbá tenné a fogyókúrás csodaszereket
A szegényebb országokban.
A műanyag nem vész el, csak átalakul, és ez óriási veszélyt jelent környezetünkre
Mikroműanyagokat találtak már magzatok placentájában, a Mariana-árok mélyén, az Everest csúcsán, sőt még az antarktiszi pingvinek szerveiben is. A műanyag ugyanis nem b
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!