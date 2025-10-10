Teljesen felforgatnak egy szűk piacot ezek a megtakarítók – példátlan következménye lehet a rohamnak

A magántőke-befektetések piaca meghatározó változás előtt áll, mivel a lakossági befektetők egyre nagyobb arányban jelennek meg ezen a piacon, ami szükségessé teszi a gyakoribb portfólióértékelést.

A KKR befektetési vállalat ügyfélkapcsolati vezetője szerint a lakossági befektetők magánpiaci megjelenése arra fogja kényszeríteni a vagyonkezelőket, hogy példátlan gyakorisággal számítsák ki portfólióik értékét.

Az elmúlt évben fokozott figyelem irányult a magánpiaci cégek portfólióértékeléseire, mivel az eszközeladási nehézségek akadályozták a befektetők – főként nagy intézmények – pénzének visszafizetését.

A KKR és más vagyonkezelők Donald Trump amerikai elnök támogatásával azon dolgoznak, hogy a 401(k) nyugdíjszámlákon lévő mintegy 12 000 milliárd dollár nagyobb részét alternatív befektetésekbe - köztük ingatlanokba és kriptovalutákba - irányítsák, ami várhatóan fokozza az átláthatósági követelményeket.

A nyilvánosan kereskedett részvény- és kötvényalapokkal ellentétben a magántőke-befektetések általában hosszabb időre le vannak kötve, és áraikat csak havonta vagy negyedévente határozzák meg, ami elfedi a volatilitást. Eddig főként nagyobb, szakértői befektetők vettek részt ebben a szegmensben, akik elfogadták a lassabb kifizetéseket és a kevésbé naprakész árinformációkat.

A defined contribution (DC) nyugdíjmegtakarítási tervek piaca azonban olyan alapra épült, amely a nyilvános piacokra, napi árképzésre és napi likviditásra lett kialakítva, mondta a KKR képviselője, Eric Mogelof a "Capital Allocators" podcastben.

Mogelof szerint a napi árképzés, amely szükséges lehet a lakossági befektetők gyakoribb tranzakcióihoz, a "nagyobb kihívás". Úgy véli:

vagy a 401(k) rendszernek kell változnia és a tranzakciókat havi szintre korlátozni, vagy ami valószínűbb, hogy idővel az iparág kidolgozza a különböző magánpiaci eszközök napi árképzését."

Az alapok jelenleg más vállalatokkal és tranzakciókkal való összehasonlítást, illetve diszkontált cashflow-számításokat használnak az értékelések meghatározásához.

A legtöbb alternatív vagyonkezelő szerint a 401(k) megtakarítók széleskörű részvétele időbe telik. A KKR és más cégek partnerségeket kötöttek olyan csoportokkal, amelyek ezeket a megtakarításokat kezelik, hogy részesedést szerezzenek az üzletágból. "Kétségtelen számomra, hogy egy évtized múlva jelentős allokációkat fogunk látni a nyugdíjmegtakarítási piacon a magánpiacok felé", jegyezte meg Mogelof.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

