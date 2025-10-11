Brutális vérfürdő a kriptopiacon: Trump lépése után soha nem látott összegek égtek el

A Bitcoin árfolyama több mint 16 százalékot zuhant, miután Trump bejelentette, hogy 100 százalékos pótlólagos vámot vet ki a kínai termékekre, valamint szigorítja az amerikai szoftverexport-szabályokat.
A legnagyobb kriptovaluta, amely korábban a héten még 125 ezer dollár fölé emelkedett, egészen 102 000 dollárig zuhant. Ilyen alacsonyan legutóbb június végén járt az árfolyam.
Ezt követően viszont 112 000 dollár közelében stabilizálódott a bitcoin jegyzése:
