Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé! – online előadás kezdő kereskedőknek

A megfelelő megbízástípus segít pontosan ott belépni vagy kilépni, ahol tervezted – elkerülve a túl drága vételeket, a kimaradt eladásokat vagy a kontrollálatlan veszteségeket.
Nemcsak az a kérdés, hogy vásárolsz-e részvényt, hanem az is, hogy hogyan. Aki nem ismeri a megbízástípusokat, kiszolgáltatott marad a piacon – és könnyen olyan döntést hozhat, amit egy egyszerű technikai ismerettel elkerülhetett volna.
Az előadás során az alábbi témákat járjuk körbe:
-
Mi az a piaci megbízás, és mikor érdemes alkalmazni?
-
Limitáras megbízások működése és szerepe
-
Stop megbízás a kockázatok kézben tartására
-
Stop-limit és trailing stop: két rugalmas eszköz haladóknak
-
Megbízástípusok és stratégiák kapcsolata
-
Gyakorlati példák különböző piaci helyzetekből
-
A leggyakoribb hibák – és hogyan kerüld el őket
További információ és regisztráció ITT.
Időpont: 2025. október 15. 18:00 - 18:45
Helyszín: az internet
Tudásszint: Kezdő
