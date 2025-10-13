Befektetők, figyelem: a profik szerint duplázhat az év egyik legjobb befektetése

A piacokat megrengette Donal Trump pénteki vámbejelentése, a pozitív fejlemények ellenére pedig azért még továbbra is bizonytalan a hangulat. A történtek árnyékában azonban újabb lendületet kapott az év egyik legjobb befektetése, amely ráadásul hónapokon belül duplázhat a profik szerint. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Pénteken nagy pofont kaptak a tőzsdék, miután Donald Trump Kínával szemben 100 százalékos büntetővámokat lengetett be.

A pozitív fordulatra ezúttal sem kellett sokat várni, ugyanis vasárnap este Trump már sokkal pozitívabban nyilatkozott, az elnök szerint semmi ok az aggodalomra, minden rendben lesz Kínában.

A vámfenyegetések árnyékában azonban több izgalmas tőzsdei sztori is kibontakozik, az év egyik legjobb fektetése pedig duplázhat a profik szerint.