Brutális pénzösszeg özönlött a lakossági állampapírokba, de fájó döntést is hoztak a befektetők

Szép számokat hoztak múlt héten a lakossági állampapírok – derül ki az ÁKK által közzétett, 41. heti bruttó értékesítési adatokból. Az év túlnyomó részétől eltérően újabban a Fix Magyar Állampapír és Magyar Állampapír Plusz a megtakarítók két kedvence, míg a korábban felettébb népszerű Bónusz Magyar Állampapír nagy érvágást szenvedett el.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 41. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük az előző héthez viszonyított változás mértékét.

Fix Magyar Állampapír: 89,77 milliárd Ft (-30%)

89,77 milliárd Ft (-30%) Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 43,72 milliárd Ft (-22%)

43,72 milliárd Ft (-22%) Kincstári Takarékjegy: 9,72 milliárd Ft (-15%)

9,72 milliárd Ft (-15%) Bónusz Magyar Állampapír: 7,10 milliárd Ft (-83%)

7,10 milliárd Ft (-83%) Prémium Magyar Állampapír: 0,46 milliárd Ft (-52%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 150,8 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

Ez igen magas heti adat, különösen a nyári viszonylagos pangáshoz képest nagy a kontraszt, habár a megelőző héthez képest már csökkenés tapasztalható. Október első hetén ugyanis a szeptember végi hatalmas BMÁP-kifizetés hatására 238 milliárd forintért vettek lakossági állampapírt a befektetők.

Az óriási BMÁP-kifizetés előtti tíz heti átlagos értékesítési szinthez képest így már két hét alatt 283 milliárd forintnyi többletkereslet jelent meg a piacon.

Az októberi becsült pluszkereslet a 450 milliárdos BMÁP-kifizetés mintegy 63%-ával egyezik meg, és ezek a pénzek jórészt a Fix Magyar Állampapírban és a Magyar Állampapír Pluszban csapódtak le, miközben a még mindig közel 7% kamattal induló BMÁP értékesítése meglepően nagyot zuhant.

A számok tehát egyértelműen bizonyítják, hogy sikerrel járt az ÁKK azon törekvése, hogy a változó kamatozású papírok helyett a fix kamatozásúak felé terelje a lakossági befektetőket.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A 41. heti számokkal együtt idén már összesen 4296 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 2149 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1155 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló MÁP Pluszt pedig 463 milliárd forintért vették idén a befektetők.

A legfrissebb, szeptember végi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 4066 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az idei kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, szeptember végén már a 2935 milliárdot is elérte a papír állománya. A szeptember végi kifizetés hatására azonban nagyot zakózott a harmadik helyen álló Bónusz Magyar Állampapír, ebben a papírban 2029 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.

Arról, hogy a megváltozott környezetben melyik új papírral lehet a legmagasabb hozamot elérni, itt írtunk részletesen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

