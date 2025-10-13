Európai célpontot szemeltek ki maguknak a befektetési nagykutyák, súlyos milliárdokról születhet döntés

Az Australian Superannuation Mission hétfői közleménye szerint vezető tisztségviselőket és befektetési szakembereket fog összehozni az ausztrál és brit nyugdíjalapok részéről. Az iparág korábban idén hasonló találkozót szervezett az Egyesült Államokban is.
A látogatás újabb jele annak, hogy a gyorsan növekvő, 4300 milliárd ausztrál dollár (kb. 945 ezermilliárd forint) értékű ausztrál nyugdíjrendszer egyre inkább nemzetközi piacokon és magánbefektetésekben keres lehetőségeket, különösen az infrastruktúra és ingatlan területén.
Az üzletág eszközeinek mintegy fele már most is külföldön található.
A csúcstalálkozó napirendjén a befektetési lehetőségek és a jelenleg fennálló üzletkötési akadályok témái szerepelnek. A kétnapos találkozót október 20-21-én Londonban és Birminghamben tartják, amelyen több jelentős ausztrál és brit pénzügyi intézmény is részt vesz.
Az ausztrál nyugdíjalapok közelmúltbeli brit ügyletei között szerepel az Aware Super együttműködése az Equitix-szel és a brit Nemzeti Vagyonalappal 500 millió font értékű, akkumulátortároló eszközökbe történő befektetésre. Tavaly pedig az AustralianSuper, az ország legnagyobb nyugdíjalapja jelentette be, hogy 2030-ra 18 milliárd font fölé növeli az egyesült királyságbeli befektetési portfólióját.
Mary Delahunty, az Association of Superannuation Funds of Australia vezérigazgatója szerint az Egyesült Királyság "virágzó magánbefektetési környezete" kulcsfontosságú tényező az ausztrál nyugdíjalapok érdeklődésében.
A bő egy éve regnáló brit kormánynak feltett szándéka a belföldi magántőke-befektetések ösztönzése, ennek érdekében idén rendkívüli önkéntes megállapodás keretein belül 17 brit nyugdíjalapot vett rá arra, hogy priorizálják a brit befektetéseket.
