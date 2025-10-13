  • Megjelenítés
Európai célpontot szemeltek ki maguknak a befektetési nagykutyák, súlyos milliárdokról születhet döntés
Befektetés

Európai célpontot szemeltek ki maguknak a befektetési nagykutyák, súlyos milliárdokról születhet döntés

Portfolio
Ausztrál nyugdíjalapok vezetői utaznak az Egyesült Királyságba azzal a céllal, hogy befektetési lehetőségekről tárgyaljanak a brit kormány tagjaival és helyi nyugdíjalapokkal egy kétnapos csúcstalálkozón - írja a Bloomberg.

Az Australian Superannuation Mission hétfői közleménye szerint vezető tisztségviselőket és befektetési szakembereket fog összehozni az ausztrál és brit nyugdíjalapok részéről. Az iparág korábban idén hasonló találkozót szervezett az Egyesült Államokban is.

A látogatás újabb jele annak, hogy a gyorsan növekvő, 4300 milliárd ausztrál dollár (kb. 945 ezermilliárd forint) értékű ausztrál nyugdíjrendszer egyre inkább nemzetközi piacokon és magánbefektetésekben keres lehetőségeket, különösen az infrastruktúra és ingatlan területén.

Az üzletág eszközeinek mintegy fele már most is külföldön található.

A csúcstalálkozó napirendjén a befektetési lehetőségek és a jelenleg fennálló üzletkötési akadályok témái szerepelnek. A kétnapos találkozót október 20-21-én Londonban és Birminghamben tartják, amelyen több jelentős ausztrál és brit pénzügyi intézmény is részt vesz.

Az ausztrál nyugdíjalapok közelmúltbeli brit ügyletei között szerepel az Aware Super együttműködése az Equitix-szel és a brit Nemzeti Vagyonalappal 500 millió font értékű, akkumulátortároló eszközökbe történő befektetésre. Tavaly pedig az AustralianSuper, az ország legnagyobb nyugdíjalapja jelentette be, hogy 2030-ra 18 milliárd font fölé növeli az egyesült királyságbeli befektetési portfólióját.

Mary Delahunty, az Association of Superannuation Funds of Australia vezérigazgatója szerint az Egyesült Királyság "virágzó magánbefektetési környezete" kulcsfontosságú tényező az ausztrál nyugdíjalapok érdeklődésében.

A bő egy éve regnáló brit kormánynak feltett szándéka a belföldi magántőke-befektetések ösztönzése, ennek érdekében idén rendkívüli önkéntes megállapodás keretein belül 17 brit nyugdíjalapot vett rá arra, hogy priorizálják a brit befektetéseket.

Kapcsolódó cikkünk

Nyugdíjreformot sürget a szakma – fel van adva a lecke a kormánynak

Radikális terv látott napvilágot: részvényekbe kényszerítenék a megtakarítók pénzét

Újabb befektetési óriás rohamozza meg Európát, és ez még csak a kezdet

Ez lesz az új aranyláz? Milliárdokat tol Európába a pénzügyi óriás

Kimondta a Harvard professzora: nagyon súlyos adósságválság küszöbén állunk, leomolhat az USA gazdasági ereje

Itt vannak a hatalmas megtakarítások friss számai – mibe fektetnek most az európaiak?

Készpénzmánia az európai nagyhatalomban, nem hajlandók befektetni a megtakarítók

Kimondta a miniszter: nem jó a nyugdíjrendszer, veszélyben a leendő időskorúak

Nyélbe ütötték a hatalmas bizniszt: átveszi az olajpénzeket a pénzügyi óriás

Megrázó ütést kapott a BlackRock, kirúgták a gigantikus portfólió kezeléséből

Történelmi felfordulást hoz a nyugdíjreform, az állampapírok ihatják meg a levét

"Úgy keresnek, mint a banditák!" – kifakadt a brit vezető a költséges nyugdíjalapok miatt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-2239338619
Befektetés
Súlyos baleset Kínában: kigyulladt az elektromos autó, nem nyíltak ki az ajtók
Pénzcentrum
Horror áron lesz kapható az őszi-téli szezon slágergyümölcse: már megint a lengyelek kaszálnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility