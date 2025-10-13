Figyelmeztetés érkezett: komoly esés előtt állhat az amerikai tőzsde

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Michael Wilson, a Morgan Stanley vezető amerikai részvénystratégája szerint az amerikai részvénypiacok jelentős korrekció előtt állhatnak, ha a kereskedelmi feszültségek továbbra is fennmaradnak Kína és az Egyesült Államok között. A szakértő szerint a piac már érett egy visszaesésre a magas befektetői kitettség és az emelkedett értékeltségi szintek miatt.

Wilson előrejelzése alapján az S&P 500 index 6027 és 5800 pont közé eshet vissza egy korrekciós forgatókönyv esetén,

ami 8-11 százalékos csökkenést jelentene a múlt pénteki záróértékhez képest.

A stratéga szerint

ha a kereskedelmi bizonytalanság november elejéig folytatódik, nagyobb korrekciót láthatunk, mint amire a legtöbben számítanak.

Az amerikai részvénypiacok múlt pénteken jelentősen visszaestek, miután Trump 100 százalékos további vámot és kritikus szoftverekre vonatkozó exportkorlátozásokat helyezett kilátásba Kínával szemben november 1-től. Az S&P 500 2,7 százalékkal, míg a Nasdaq 100 3,5 százalékkal zuhant, megtörve a mesterséges intelligenciára épülő, rekordokat döntő emelkedést.

A határidős indexek hétfőn visszapattantak, miután a Fehér Ház jelezte, hogy nyitott egy Pekinggel kötendő megállapodásra. Wilson megerősítette, hogy alapesetben továbbra is arra számít, hogy a gazdasági fellendülés 2026-ig folytatódik, amint a kereskedelmi feszültségek enyhülnek. Véleménye szerint

ez a forgatókönyv elég erős ahhoz, hogy kibírja az ilyen taktikai kereskedelmi eszkalációt rövid távon, feltéve, hogy végül deeszkaláció következik be.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ