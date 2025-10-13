Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé! – online előadás kezdő kereskedőknek

Különböző piaci helyzetek eltérő megbízástípusokat kívánnak meg – ami működik stabil környezetben, az kockázatos lehet egy hirtelen árfolyammozgás idején. A megbízástípus nem pusztán technikai beállítás, hanem a kereskedés pontosságát, biztonságát és végső eredményét is meghatározza. Soron következő online előadásunk célja, hogy világos képet adjon a leggyakrabban használt megbízástípusokról, és gyakorlati példákon keresztül mutassa be azok tudatos, piaci környezethez illeszkedő alkalmazását.

A megfelelő megbízástípus segít pontosan ott belépni vagy kilépni, ahol tervezted – elkerülve a túl drága vételeket, a kimaradt eladásokat vagy a kontrollálatlan veszteségeket.

Nemcsak az a kérdés, hogy vásárolsz-e részvényt, hanem az is, hogy hogyan. Aki nem ismeri a megbízástípusokat, kiszolgáltatott marad a piacon – és könnyen olyan döntést hozhat, amit egy egyszerű technikai ismerettel elkerülhetett volna.

Az előadás során az alábbi témákat járjuk körbe:

Mi az a piaci megbízás, és mikor érdemes alkalmazni?

Limitáras megbízások működése és szerepe

Stop megbízás a kockázatok kézben tartására

Stop-limit és trailing stop: két rugalmas eszköz haladóknak

Megbízástípusok és stratégiák kapcsolata

Gyakorlati példák különböző piaci helyzetekből

A leggyakoribb hibák – és hogyan kerüld el őket

További információ és regisztráció ITT.

Időpont: 2025. október 15. 18:00 - 18:45

Helyszín: az internet

Tudásszint: Kezdő

