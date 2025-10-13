Megjött a figyelmeztetés: küszöbön a világtörténelem legnagyobb összeomlása

Jön az összeomlás
A befektetési tanácsairól és rendszeresen megosztott, sokszor apokaliptikus gazdasági jóslatairól ismert Robert Kiyosaki rámutat, hogy a Rich Dad’s Prophecy című könyvében előre jelezte, hogy a világ történetének legnagyobb összeomlása közelít. Legfrissebb Twitter-bejegyzésében hangsúlyozta:
Az összeomlás idén fog megtörténni.
Vélekedése szerint a Baby Boom generáció nyugdíjasai súlyosan megszenvedhetik ezt, sokan hajléktalanná válhatnak, vagy gyerekeik pincéjében lesznek kénytelenek élni.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés