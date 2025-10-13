Megjött a figyelmeztetés: küszöbön a világtörténelem legnagyobb összeomlása

Robert Kiyosaki, a „Gazdag papa, szegény papa” című bestseller szerzője nagyon borúlátó üzenetet osztott meg a közösségi médiában: a neves befektető szerint a történelem egyik legnagyobb gazdasági válsága már nem csupán közeledik, de még idén be fog következni, és hatásait a hétköznapi emberek pénztárcájában is hamarosan érezni lehet. De ami a legfontosabb: azt is elmondta a guru, hogy hova érdemes menekülni egy ilyen helyzetben a tőzsdéken.

Jön az összeomlás

A befektetési tanácsairól és rendszeresen megosztott, sokszor apokaliptikus gazdasági jóslatairól ismert Robert Kiyosaki rámutat, hogy a Rich Dad’s Prophecy című könyvében előre jelezte, hogy a világ történetének legnagyobb összeomlása közelít. Legfrissebb Twitter-bejegyzésében hangsúlyozta:

Az összeomlás idén fog megtörténni.

Vélekedése szerint a Baby Boom generáció nyugdíjasai súlyosan megszenvedhetik ezt, sokan hajléktalanná válhatnak, vagy gyerekeik pincéjében lesznek kénytelenek élni.