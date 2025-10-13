  • Megjelenítés
Súlyos baleset Kínában: kigyulladt az elektromos autó, nem nyíltak ki az ajtók
Befektetés

Súlyos baleset Kínában: kigyulladt az elektromos autó, nem nyíltak ki az ajtók

Portfolio
Április óta nem látott mélypontra zuhantak a Xiaomi részvényei, miután egy SU7 elektromos szedán ajtaja nem nyílt ki egy tűzzel járó baleset után, csapdába ejtve legalább egy embert - közölte a Bloomberg.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A közösségi médiában terjedő videók és kínai sajtójelentések szerint az egyik SU7 modell ajtajai nem nyíltak ki egy súlyos balesetet követően a délnyugat-kínai Csengdu városában.

A National Business Daily beszámolója szerint

a sofőr bennrekedt a járműben, miután az autó hétfő hajnalban balesetet szenvedett és kigyulladt.

A jelenlévők hiába próbálták kinyitni az ajtókat, nem tudták kiszabadítani a bent rekedt személyt. A hatóságok egyelőre nem közöltek információt esetleges sérülésekről vagy halálesetekről.

A baleset további kérdéseket vethet fel az elektronikusan működtetett ajtókilincsek biztonságával kapcsolatban, amelyeket a Tesla tett népszerűvé. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) szeptemberben vizsgálatot indított bizonyos Tesla Model Y ajtókilincsek ügyében, míg egy kínai szabályozó hatóság állítólag fontolgatja a teljesen rejtett ajtókilincsek betiltását.

A Xiaomi részvényei jelenleg 7,2 százalékos mínuszban, április óta nem látott mélyponton vannak.

1810_2025-10-13_09-04-55

Címlapkép forrása: Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1283917729(1)-design-döntés-fogalom-játék-kommunikáció-motiváció-üzenet
Befektetés
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé! – online előadás kezdő kereskedőknek
Pénzcentrum
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility