Súlyos baleset Kínában: kigyulladt az elektromos autó, nem nyíltak ki az ajtók

A közösségi médiában terjedő videók és kínai sajtójelentések szerint az egyik SU7 modell ajtajai nem nyíltak ki egy súlyos balesetet követően a délnyugat-kínai Csengdu városában.
A National Business Daily beszámolója szerint
a sofőr bennrekedt a járműben, miután az autó hétfő hajnalban balesetet szenvedett és kigyulladt.
A jelenlévők hiába próbálták kinyitni az ajtókat, nem tudták kiszabadítani a bent rekedt személyt. A hatóságok egyelőre nem közöltek információt esetleges sérülésekről vagy halálesetekről.
A baleset további kérdéseket vethet fel az elektronikusan működtetett ajtókilincsek biztonságával kapcsolatban, amelyeket a Tesla tett népszerűvé. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) szeptemberben vizsgálatot indított bizonyos Tesla Model Y ajtókilincsek ügyében, míg egy kínai szabályozó hatóság állítólag fontolgatja a teljesen rejtett ajtókilincsek betiltását.
A Xiaomi részvényei jelenleg 7,2 százalékos mínuszban, április óta nem látott mélyponton vannak.
Címlapkép forrása: Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
