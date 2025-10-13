  • Megjelenítés
Uniós pecsétet kapott a 4iG balkáni digitális projektje
A mai napon a Tiranában rendezett EU-Nyugat-Balkán Beruházási Fórumon az Európai Bizottság, a GÉANT és a 4iG Csoport közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben megerősítették elkötelezettségüket a biztonságos, nagy kapacitású digitális infrastruktúra fejlesztése, valamint az uniós kapcsolatok erősítése mellett a Nyugat-Balkán térségében.
A nyilatkozatban az uniós partnerek támogatják a 4iG Csoport nyugat balkáni digitális hálózatfejlesztési kezdeményezéseit, különös tekintettel az Albániát és Egyiptomot összekapcsoló EAGLE (Egypt–Albania Gateway Link to Europe) tengeralatti adatkábelprojekt megvalósítását, illetve a projekthez kapcsolódióan egy regionális szárazföldi digitális gerinchálózat kiépítését.

A beruházás keretében

egy Albániában, Egyiptomban és Olaszországban csatlakozási pontokkal rendelkező, 2000 kilométeres tengeralatti rendszer épül ki,

amely a 4iG regionális szárazföldi hálózatához kapcsolódva alacsony késleltetésű, skálázható és biztonságos digitális folyosót hoz létre a Nyugat-Balkán és a főbb európai, illetve interkontinentális adatközpontok között.

Amikor három éve megérkeztünk Albániába, egy mottót választottunk, amely ma is érvényes: hidakat építünk. Az EAGLE az egyik legjelentősebb ilyen kezdeményezés, amely közelebb hozza a nemzetközi adatkapacitásokat a helyi piacokhoz, és összeköti az adatközpontokat, a felhőszolgáltatásokat és a teljes digitális ökoszisztémát Afrika, a Közel-Kelet, valamint a Nyugat-Balkán és az európai unió országai között.

– mondta Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója, majd

Az Európai Bizottság és a GÉANT támogatása egyértelmű visszajelzés, hogy ezek a projektek az Európai Unió számára is stratégiai jelentőségű beruházások, amely egyben megerősíti a nyugat-balkáni régió szerepét is a kontinens digitális jövőjében.”

- tette hozzá a vezérigazgató.

Az Európai Bizottság Bővítési és Keleti Szomszédsági Főigazgatósága (DG ENEST) zászlóshajó-projektként üdvözölte az EAGLE-kezdeményezést, amely összhangban áll az EU Digitális Évtized 2030, a Global Gateway stratégia, valamint az EU Nyugat-Balkán Növekedési Terv célkitűzéseivel.

Az EAGLE egy úttörő tengeralatti és szárazföldi összeköttetési rendszer, amely új digitális átjárót hoz létre Európa, Ázsia, a Közel-Kelet és az afrikai kontinens között. A regionális és interkontinentális digitális integrációban stratégiai mérföldkőnek számító kezdeményezést a 4iG Csoport és a Telecom Egypt közösen valósítja meg. A rendszer nagy kapacitású, alacsony késleltetésű adatútvonalat biztosít a Földközi-tenger térségében, Albánián és Olaszországon keresztül kapcsolódva Európához. Innen egy új szárazföldi optikai gerinchálózaton keresztül halad tovább a Nyugat-Balkánon, elérve Európa legfontosabb adatforgalmi központjait, köztük Szófiát, Bécset és Frankfurtot. A Nyugat-Balkán jelenleg Európa egyik legkevésbé összekapcsolt térsége, korlátozott határon átnyúló infrastruktúrával. Az EAGLE-projekt révén a 4iG Csoport új lehetőségeket teremt a vállalkozások, az oktatási intézmények és a közszféra számára, támogatva az Európai Unió digitális felzárkóztatási és gazdasági ellenálló-képességi céljait.

A 2000 kilométer hosszú tengeralatti rendszer várhatóan 2028-ban kezdi meg működését, útvonal-diverzitást és hálózati redundanciát biztosítva, amely növeli a hálózatok ellenálló képességét és erősíti Európa digitális szuverenitását.

