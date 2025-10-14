Figyelmeztet a pénzember: spekuláció fűtötte a ralit

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A CNBC műsorvezetője kifejtette, hogy nem örül a hétfői piaci fejleményeknek, mivel

a spekulatív részvények nem jelentenek megfelelő vezetést a tőzsdén.

Véleménye szerint sokkal biztatóbb lenne, ha a már bizonyított értékpapírok, akár a "Magnificent Seven" és társaik vinnék a prímet.

A tőzsdeindexek hétfőn részben visszanyerték a pénteki zuhanás során elszenvedett veszteségeiket. A pénteki összeomlás során mintegy 2 ezer milliárd dollárnyi piaci érték tűnt el, miután Donald Trump a közösségi médiában Kína elleni vámok emelésével fenyegetett. A kereskedési nap végén Trump be is jelentette, hogy 100%-os további vámot vet ki a kínai árukra.

A részvények azonban hétfőn meredeken emelkedtek, miután Trump közzétette, hogy a Kínával való kereskedelmi kapcsolatok "rendben lesznek", ami megnyugtatta a Wall Street aggodalmait a vámemelésekkel kapcsolatban. A Dow 1,29%-kal emelkedett, ami a pénteki veszteség 67%-ának felel meg, míg az S&P 500 1,56%-kal nőtt, visszanyerve korábbi csökkenésének 56%-át. A Nasdaq 2,21%-kal ugrott meg, mivel a technológiai részvények nagyrészt dominálták a piaci visszapattanást.

Cramer rámutatott, hogy a Broadcom vezette a mezőnyt, miután nagy üzletet jelentett be az OpenAI-jal. Azonban a közvetlen mesterséges intelligencia adatközponti témán kívül

a hétfői legnagyobb nyertesek "a leginkább spekulatív részvények" voltak.

A műsorvezető aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy túl sok spekulatív részvény ér el hatalmas nyereséget, ami piaci túlfűtöttséget okoz - különösen a nukleáris energia és a kvantum-számítástechnika szektorokban. Cramer több olyan spekulatív részvényt is megnevezett, amelyek árfolyama hétfőn megugrott, köztük a Bloom Energy, Oklo, Monolithic Power Systems, NuScale Power, Rigetti Computing és D-Wave Quantum papírjait.

Bármennyire is nagyszerű volt a mai rali, a piac nem tért vissza teljesen, közel sem

- mondta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

