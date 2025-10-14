Hét éve nem történt ilyen a Boeignél

A szeptemberi szállítások száma nagyjából megegyezett az augusztusi 57-tel, és
ez volt a Boeing legerősebb szeptembere 2018 óta, amikor 87 gépet adott át a vállalat.
Ennek ellenére továbbra is elmarad az Airbus mögött, amely 73 repülőgépet szállított le az elmúlt hónapban.
Az év első kilenc hónapjában a Boeing összesen 440 repülőgépet adott át, míg az Airbus 507-et.
Az amerikai repülőgépgyártó szeptemberben 40 darab 737 MAX típusú gépet szállított le, ebből tízet a Ryanairnek, amelyek közül az egyik a 2000. leszállított MAX volt. Emellett átadott egy 737 NG-t az amerikai haditengerészetnek P-8 járőrgéppé való átalakításra, valamint 14 széles törzsű repülőgépet, köztük négy 767-est, három 777-es teherszállítót és hét 787-est. Kínai ügyfeleknek nyolc repülőgépet szállítottak, köztük egy 777-es teherszállítót, egy 787-est és hat 737 MAX-ot.
A Boeing szeptemberben 96 új megrendelést könyvelt el, köztük 30 darab 737 MAX-ot a Norwegian Airlines-tól és 50 darab 787-est a Turkish Airlines-tól.
Az Uzbekistan Airways szintén rendelt 14 darab 787-est. Emellett két 737 MAX megrendelést is rögzítettek egy meg nem nevezett ügyféltől. Az Enter Air egy 737 MAX megrendelést törölt, így a törlések és átváltások után 95 nettó megrendelés maradt. A kiigazítások után a vállalat rendelésállománya enyhén csökkent 5994-ről 5987 repülőgépre.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Kiszivárgott a javaslat, amely alapjaiban változtatná meg Budapest működését
Megnőhetnek az önkormányzatok jogkörei.
Brüsszel kényszerítheti ki Kínából, hogy akkugyáraikból a tagállamok is profitáljanak
Az új követelmények különösen hasznosak lehetnek Magyarország számára, de komoly kockázatokkal is járnak.
Eséssel zárt a magyar tőzsde
Alulteljesítő volt a Mol.
A franciák felfüggesztik a nyugdíjreformot – Ugrott a tőzsde
Oda Macron programjának egyik kulcseleme.
Mentőövet dob Argentínának az USA - A Fehér Házban fogadják Trump az egyik "kedvenc" szövetségesét
Javier Milei érkezik az Ovális Irodába.
Még épül, de már bérbeadták ezt a budapesti irodaházat
Az elmúlt évtized legnagyobb spekulatív bérleti szerződését kötötte a CBRE a Skanska teljes irodaterületére.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Bérlés vagy saját otthon? Az Otthon Start miatt mozdulhat a mérleg nyelve
Az MBH Index elemzése alapján 2025-ben a lakásvásárlás és bérlés pénzügyi szempontból közel azonos költségekkel járhat, de számos tényező befolyásolja, hogy kinek melyik megoldás éri
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Eddig leginkább a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal
Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban... Th
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!