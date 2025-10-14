Hét éve nem történt ilyen a Boeignél

A Boeing 55 repülőgépet szállított le szeptemberben, ami jelentős növekedés az egy évvel korábbi 33-hoz képest, amikor a termelést egy északnyugati munkássztrájk korlátozta.

A szeptemberi szállítások száma nagyjából megegyezett az augusztusi 57-tel, és

ez volt a Boeing legerősebb szeptembere 2018 óta, amikor 87 gépet adott át a vállalat.

Ennek ellenére továbbra is elmarad az Airbus mögött, amely 73 repülőgépet szállított le az elmúlt hónapban.

Az év első kilenc hónapjában a Boeing összesen 440 repülőgépet adott át, míg az Airbus 507-et.

Az amerikai repülőgépgyártó szeptemberben 40 darab 737 MAX típusú gépet szállított le, ebből tízet a Ryanairnek, amelyek közül az egyik a 2000. leszállított MAX volt. Emellett átadott egy 737 NG-t az amerikai haditengerészetnek P-8 járőrgéppé való átalakításra, valamint 14 széles törzsű repülőgépet, köztük négy 767-est, három 777-es teherszállítót és hét 787-est. Kínai ügyfeleknek nyolc repülőgépet szállítottak, köztük egy 777-es teherszállítót, egy 787-est és hat 737 MAX-ot.

A Boeing szeptemberben 96 új megrendelést könyvelt el, köztük 30 darab 737 MAX-ot a Norwegian Airlines-tól és 50 darab 787-est a Turkish Airlines-tól.

Az Uzbekistan Airways szintén rendelt 14 darab 787-est. Emellett két 737 MAX megrendelést is rögzítettek egy meg nem nevezett ügyféltől. Az Enter Air egy 737 MAX megrendelést törölt, így a törlések és átváltások után 95 nettó megrendelés maradt. A kiigazítások után a vállalat rendelésállománya enyhén csökkent 5994-ről 5987 repülőgépre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

