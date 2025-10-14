  • Megjelenítés
Itt a következő árfolyamrakéta: partnerségre lép a ChatGPT fejlesztője a kiskereskedelmi óriással
Portfolio
A Walmart partnerséget kötött az OpenAI-jal, amely lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy közvetlenül a ChatGPT-n keresztül vásároljanak az Instant Checkout funkció használatával.

A világ legnagyobb kiskereskedelmi vállalata ezzel tovább bővíti a mesterséges intelligencia alkalmazását, miközben számos iparágban egyre több cég vezet be hasonló technológiákat a feladatok egyszerűsítése és a költségek csökkentése érdekében.

A Walmart korábban már bejelentett AI-eszközöket, köztük a generatív mesterséges intelligenciával működő 'Sparky'-t, amely az alkalmazásban segít a vásárlóknak termékaján­lásokkal és termékértékelések összefoglalásával.

A vállalat növekvő AI-befektetései részben azt a célt szolgálják, hogy csökkentse lemaradását az online óriás Amazonnal szemben, amely már korábban elindította Rufus nevű, generatív AI-alapú vásárlási asszisztensét.

A Walmart és az OpenAI együttműködése hasonló ahhoz a partnerséghez, amelyet az OpenAI a múlt hónapban jelentett be az Etsy-vel és a Shopify-jal.

A SimilarWeb adatai szerint szeptemberben a Walmart teljes hivatkozási forgalmának mintegy 15%-a a ChatGPT-ről érkezett, ami növekedést jelent az augusztusi 9,5%-hoz képest.

A kutatócég azonban megjegyezte, hogy a hivatkozások csak kisebb forgalmi forrást jelentenek, és a ChatGPT-hivatkozások a Walmart teljes webes forgalmának kevesebb mint 1%-át tették ki.

A bejelentésre a Walmart részvényei már 5,6%-os pluszban vannak.

A mai emelkedés hatására ráadásul szeptember óta először értek történelmi csúcsra a vállalat részvényei. Akkor egészen 106 dollárig emelkedtek a kereskedési idő közben a cég papírjai, míg a zárócsúcsot még február 13-án érte el az árfolyam 105 dollárnál.

WMT_2025-10-14_20-47-42

