Itt a nagy fordulat: a profik szerint így lehet most sok pénzt keresni a tőzsdéken

Portfolio
A kereskedelmi háború újra lángra kapott, és ezzel a befektetői hangulat is gyökeresen megváltozott. A piacok idei eufóriája hirtelen bizonytalanságba fordult, az amerikai tőzsdeindexek pénteken nagyot estek, majd hétfőn ugyan korrigáltak, de ma ismét az eladók kerültek fölénybe. A zűrzavaros helyzetben azonban egyvalami biztos: a vámháború nemcsak kockázatot, hanem új lehetőségeket is hoz. Az UBS szerint több olyan szektor is van, ahol a mostani piaci fordulat még komoly növekedési sztorikat tartogathat.   Hasonló témákkal is fglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A piacokon sokáig rendkívül derűlátó hangulat uralkodott, a múlt pénteki bejelentésekkel azonban ez megváltozott: ismét fellobbant a kereskedelmi háború a két szuperhatalom, Amerika és Kína között

Ismét eljött a nagy bizonytalanság a tőzsdéken, az amerikai részvényindexek a történelmi csúcsokról alaposan bezuhantak pénteken, aztán tegnap jött a felpattanás, ma pedig megint az esésé a fő szerep. Egy ilyen környezetben a befektetők számára talán az az igazán lényeges, hogy a vámháború új befektetési környezetet teremtett, tele friss lehetőségekkel.

Az UBS több olyan területet is kiemelt, amelyekben a mostani piaci fordulat után még jelentős növekedés jöhet.

