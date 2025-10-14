Meglepő hír jött az egyik Covid-vakcina gyártójáról

A Shah Capital befektetési alap felszólította a Novavax igazgatótanácsát a biotechnológiai vállalat eladására, miután a COVID-19 vakcinájuk harmadik egymást követő évben is gyenge piaci teljesítményt mutatott - írja a Reuters.

A Novavax második legnagyobb részvényesének számító Shah Capital 7,2%-os részesedéssel rendelkezik a cégben. A Reutersnek kizárólagosan megosztott levelükben arra mutattak rá, hogy a Novavax képességei

sokkal nagyobb potenciállal bírnának egy nagy, hozzáértő gyógyszeripari vállalat kezében.

Himanshu Shah, a hedge fund alapítója és befektetési igazgatója szerint a Novavax "legalább 5 milliárd dolláros" értékelést kaphatna a vállalat vakcináinak kereskedelmi potenciálja alapján. Shah úgy véli, hogy mind a "politikai helyzet", mind a tudományos bizonyítékok a Novavax mellett szólnak. A Novavax jelenlegi piaci értéke körülbelül 1,35 milliárd dollár.

Ez a Shah Capital második kísérlete a változások előmozdítására a vállalatnál. Tavaly az alap visszavonta a Novavax igazgatótanácsának három tagja elleni kampányát, miután a cég licencmegállapodást kötött a Sanofival.

A probléma az értékesítéssel van

- nyilatkozta Shah a Reutersnek. Levelében kifejtette, hogy a kritikus marketinghibák sorozata miatt a Nuvaxovid, a biotechnológiai vállalat fehérje alapú COVID-19 vakcinája csak 2%-os piaci részesedést ért el az előző szezonban. Október 2-ig a Novavax mindössze körülbelül 7000 oltást adott be, míg mRNS riválisai, a Pfizer és a Moderna közel 6 millió oltást, állítja Shah.

A befektetési alap vezetője

a Sanofit, a Mercket, a GSK-t és az AstraZenecát látja potenciális vevőként a Novavaxra,

hozzátéve, hogy nem állt kapcsolatban ezekkel a gyógyszergyártókkal.

A Novavax fehérje alapú vakcináját májusban hagyták jóvá, de az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) korlátozta annak használatát az idősebb felnőttekre és a 12 év feletti veszélyeztetett személyekre. Robert F. Kennedy Jr., az USA egészségügyi és humánszolgáltatási minisztere, aki régóta vakcinaszkeptikus, korábban egy CBS interjúban aggályokat fogalmazott meg az oltás hatékonyságával kapcsolatban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ