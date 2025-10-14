  • Megjelenítés
 
Valósággal felrobbant ez a tőzsdei sztori: elképesztő szárnyalások a sztárrészvényeknél!

Az elmúlt hetekben egy váratlan tőzsdei sztori kavarta fel az állóvizet: egy-egy bejelentés elég volt ahhoz, hogy bizonyos vállalatok részvényei napok alatt az egekbe törjenek, a piaci értékük pedig akár meg is triplázódjon. Ráadásul érkezett egy újabb adag olaj a tűzre, ami miatt ma is folytatódhat a nagy szárnyalás. Cikkünkben bemutatjuk, mi indította be a legújabb tőzsdei őrületet, és miért érdemes most minden fejleményt fokozott figyelemmel követni. Hasonló témákkal is fglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Az elmúlt hónapokban egymást követték a látványos tőzsdei sztorik – elég csak az arany ralijára, a kvantumtechnológiás részvények szárnyalására vagy az uránpiaci befektetések fellendülésére gondolni. Akik ezeket időben felismerték, komoly nyereséget könyvelhettek el.

Most viszont egy olyan, még alig felfedezett történet kerül a fókuszba, amely teljesen más, mint az eddigiek: itt nem a fokozatosan javuló kilátások húzzák felfelé az árfolyamokat – hanem valódi kitörésekről, hirtelen árrobbanásokról van szó. Néhány nap alatt bekövetkező duplázások, egy-egy stratégiai bejelentés után induló meglepően meredek ralik jellemzik a területet.

És most olyan dolog történt, amit követően ma is folytatódhat az őrült rali.

