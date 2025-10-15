Csak nagyon ritkán adódik ekkora lehetőség a tőzsdéken, hatalmas pénzeket rejt

Noha a piacok Donald Trump újabb vámháborújára figyelnek, azért továbbra is pezseg az élet a tőzsdéken. Elindult a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, szárnyal az arany és az ezüst, és több izgalmas, egyedi sztori is formálódik. Mostani elemzésünkben egy olyan szektorra fókuszálunk, amely ugyan még gyerekcipőben jár, de egyre többen kezdik komolyan venni, a benne lévő potenciál pedig hatalmas. Hasonló témákkal is fglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Csúcsfokozaton pörög a mesterséges intelligencia őrület a tőzsdéken, miután a napokban a ChatGPT fejlesztője, az OpenAI több nagy bejelentést is tett együttműködésekről.

Van azonban egy másik szektor, amely még csak most kezdett el berobbani.

Ebből adódóan pedig óriási befektetési lehetőségeket rejt, sorra figyelnek fel az elemzők és a legnagyobb piaci szereplők is a nagy lehetőségre.