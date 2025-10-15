Vészjósló figyelmeztetés: 10 százalékos esés jöhet a tőzsdén?

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint megnőtt a pénzügyi piacok visszaesésének kockázata, amióta a részvényárfolyamokat a mesterséges intelligenciát övező optimizmus hajtja egyre magasabbra. Az intézmény becslése szerint a részvénypiacok jelenleg mintegy 10 százalékkal túlértékeltek a valós értékükhöz (fair price) képest, habár hozzáteszik, hogy ez még mindig alacsonyabb, mint a 2000-es dotkomlufi kipukkadása előtti 20 százalékos túlértékeltség.
Az IMF a magánhitelezés terjedésében is kockázatot lát: álláspontjuk szerint a politikai döntéshozóknak meg kellene erősíteniük a fedezeti alapok, a magántőke- és magánhitelalapok felügyeletét, mivel ezek felerősíthetik a pénzügyi piacok esetleges visszaesését, és a stresszt átvihetik a bankrendszerre.
Az IMF megállapította, hogy
a hagyományos bankszektoron kívüli finanszírozási tevékenységek növekedése további kockázati forrást jelent a pénzügyi rendszer számára.
Számos nagy hitelintézet egyre nagyobb kitettséggel rendelkezik a kevésbé szabályozott fedezeti alapok és más nem banki intézmények felé. Az amerikai és európai bankoknak összesen 4500 milliárd dolláros kitettségük van fedezeti alapok, magánhitelezési csoportok és egyéb nem banki pénzügyi intézmények felé, ami átlagosan a teljes hitelállományuk mintegy 9 százalékát teszi ki.
A nyugodt felszín alatt a talaj több helyen is mozog a pénzügyi rendszerben, ami sebezhetőségekhez vezet
- írja az IMF globális pénzügyi stabilitási jelentése, összhangban a vezető jegybankárok közelmúltbeli figyelmeztetéseivel.
A figyelmeztetés időzítése egybeesik a First Brands Group és a Tricolor összeomlásával: a pénzügyi szabályozók jelenleg azt mérik fel, hogy vajon az eszközalapú hitelezésre támaszkodó vállalatok csődjei a gyorsan növekvő magánhitelezési piac szélesebb körű problémáinak tünetei-e.
Az IMF úgy véli, az amerikai és euróövezeti bankok jelentős része olyan kitettséget épített ki a nem banki pénzügyi közvetítők felé, amely meghaladja az elsődleges tőkéjük értékét – azaz a tőkepufferét, amely egy válság esetén elnyelhetné a veszteségeket.
Azok a nem banki kitettséggel rendelkező bankok, amelyeknél ez a kitettség meghaladja a tőkéjük értékét, mostanra a teljes banki eszközállomány több mint 40 százalékát képviselik.
Néhány amerikai és euróövezeti bank nem banki kitettsége a tőkéjük ötszörösét is eléri.
"A bankok egyre inkább hiteleznek magánhitel-alapoknak, mert ezek a hitelek gyakran magasabb tőkemegtérülést biztosítanak, mint a hagyományos kereskedelmi és ipari hitelezés, köszönhetően a fedezeti struktúrájuk által lehetővé tett alacsonyabb tőkekövetelményeknek" - emelte ki a valutaalap. A magántőke- és magánhitel-alapok közelmúltbeli törekvése, hogy a lakossági befektetők számára is hozzáférést biztosítsanak, szintén aggályokat vetett fel a kényszerű eszközeladások kockázatával kapcsolatban, ha egy piaci összeomlás esetén sokan akarnának kiszállni.
Az IMF szerint továbbra is jelentős hiányosságok vannak egyes nem banki intézmények eszközeinek, tőkeáttételének és likviditásának a szabályozók felé történő közzétételében, ami megnehezíti a sebezhetőségek és összefonódások észlelését. A szabályozóknak jobb adatokra és erősebb koordinációra van szükségük – írják.
A címlapkép illusztráció.
