Itt a részvénycsokor, ami a következő hónapok nagy durranása lehet – Öveket becsatolni!

A vámháború újbóli fellángolásával az amerikai kormány gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb témájává vált a nemzetbiztonság, és a nagybankok elemzői szerint ez a fordulat új nyertesek korszakát hozhatja el a tőzsdéken. Egyre több pénz és befektetői figyelem áramlik azokhoz a vállalatokhoz, amelyek kulcsszerepet játszanak az ország stratégiai önellátásában. Most kiderült, hogy a profik szerint mely részvények lehetnek az átrendeződés legnagyobb nyertesei. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Itt a nemzetbiztonsági portfólió

A Morgan Stanley elemzői szerint

néhány kiválasztott részvény kifejezetten jól járhat azzal, hogy Donald Trump kormánya a nemzetbiztonságot helyezi a gazdaságpolitika középpontjába.

Mint ismert, Kína szigorította bizonyos kritikus nyersanyagok és a kapcsolódó technológiák exportját, erre reagálva az amerikai elnök pénteken a Truth Socialen adott hangot elégedetlenségének, kijelentve, hogy Kína „egyre ellenségesebben” viselkedik. A piacok ezt követően nagyot estek, miután Trump bejelentette: az Egyesült Államok 100 százalékos vámot vet ki a kínai importtermékekre - igaz, később kihátrált ebből az elnök. A globális kereskedelmi feszültségek fokozódása mindenesetre tovább erősíti a deglobalizáció trendjét, ami a menekülőeszközök felértékelődése mellett más izgalmas befektetési lehetőségeket is magával hordoz.