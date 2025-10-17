Állítsd meg a veszteséget! Stop szintek és kockázatkezelés profi módra - interaktív, online előadás

Online előadásunkon a stop szintek és a kockázatkezelés logikáját bontjuk le a gyakorlat szintjére. Nem elméleti modelleket, hanem valós példákat mutatunk: miként védi magát egy profi kereskedő a piaci zajtól, hogyan gondolkodik pozíciónyitáskor, és milyen szempontok alapján dönt a kilépésről. Mert nem az a cél, hogy minden ügylet nyereséges legyen – hanem az, hogy a veszteségek soha ne nőjenek akkorára, ami veszélybe sodorja a teljes portfóliót.
A legtöbb befektető ott hibázik, hogy a stop szintet utólag, érzelmi alapon kezeli: amikor a pozíció mínuszba fordul, reménykedik, hogy „majd visszajön”. A profi viszont már a belépés pillanatában tudja, hol száll ki, ha a piac más irányt vesz.
Az előadás célja, hogy megtanuld, miként gondolkodj előre, hogyan építsd be a kockázatkezelést a stratégiádba, és hogyan védd meg a tőkéd anélkül, hogy lemondanál a növekedési lehetőségekről.
Online előadásunkon megtudod:
- hogyan határozd meg a stop szinteket tudatosan, a piac és volatilitás alapján
- miként számold ki a pozícióméretet úgy, hogy a kockázat mindig kezelhető maradjon
- mely indikátorok és ármozgási minták segítenek a helyes döntésekben
- hogyan használd a risk/reward arányt stratégiai eszközként, nem csak statisztikaként
- milyen hibákat követnek el a kezdő és haladó kereskedők, és hogyan kerülheted el őket
- miért a veszteségkontroll a legfontosabb tényező a hosszú távú sikerhez
A piac mindenkit próbára tesz – a kérdés csak az, felkészültél-e, mielőtt elindulsz. Ez az előadás azoknak szól, akik nem akarnak többé a szerencsére bízni semmit, hanem a döntéseik mögé tudást, rendszert és fegyelmet építenének.
További információ és regisztráció ITT.
Időpont: 2025. október 19. 19:00 - 19:45
Helyszín: az internet
Tudásszint: Kezdő
A cikk saját szolgáltatás népszerűsítését szolgálja.
Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.
Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?
Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?
Befektetés inflációs környezetben
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Franciaország drasztikus lépésre kényszerült: betiltották a szarvasmarhák exportját és a bikaviadalokat
Egy betegség miatt léptek.
Befektetők szólították fel a kávéóriást: folytassák a tárgyalást!
Szerződjenek a szakszervezettel!
Kiszivárgott a belső dokumentum: megtudhattuk, mi történt az M30-as autópályával
Lázár János minisztériuma betiltotta a kommunikációt,
Bekeményít az európai nagyhatalom: 100 ezer eurós adóemelést kapnak a szupergazdagok
A dúsgazdagok nem fognak örülni.
Európa nem hagyhatja, hogy 2%-nál alacsonyabb legyen az infláció
Megszólalt az európai pénzügyi vezető.
500 éve nem történt olyan a Vatikánban, mint ami jövő héten lesz
Történelmi látogatás készül.
Európai térképen látszik a szörnyű igazság: sok helyen óriási a nyomor, Magyarország is érintett
Van, ahol 10-ből 6-an szegények.
Sok helyen elfogytak az uj iPhone-ok
Hosszú a várólista.
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Első lakásvásárlás 2025-ben? Ezekre készülj fel!
Az Otthon Startnak köszönhetően sokan jutnak hozzá első lakásukhoz. A lakásvásárlás folyamata azonban nem egyszerű feladat, és a hiteligénylés és a papírmunka útvesztője is ijesztőnek t
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!