Állítsd meg a veszteséget! Stop szintek és kockázatkezelés profi módra - interaktív, online előadás
Állítsd meg a veszteséget! Stop szintek és kockázatkezelés profi módra - interaktív, online előadás

A piac mozgását nem tudod befolyásolni – de azt igen, hogy meddig hagyod elmenni a veszteségedet. A sikeres kereskedők nem a szerencsében bíznak, hanem a pontosan meghatározott szabályaikban. Ez az online előadás azoknak szól, akik nemcsak nyerni, hanem hosszú távon a pályán maradni is akarnak.

Online előadásunkon a stop szintek és a kockázatkezelés logikáját bontjuk le a gyakorlat szintjére. Nem elméleti modelleket, hanem valós példákat mutatunk: miként védi magát egy profi kereskedő a piaci zajtól, hogyan gondolkodik pozíciónyitáskor, és milyen szempontok alapján dönt a kilépésről. Mert nem az a cél, hogy minden ügylet nyereséges legyen – hanem az, hogy a veszteségek soha ne nőjenek akkorára, ami veszélybe sodorja a teljes portfóliót.

A legtöbb befektető ott hibázik, hogy a stop szintet utólag, érzelmi alapon kezeli: amikor a pozíció mínuszba fordul, reménykedik, hogy „majd visszajön”. A profi viszont már a belépés pillanatában tudja, hol száll ki, ha a piac más irányt vesz.

Az előadás célja, hogy megtanuld, miként gondolkodj előre, hogyan építsd be a kockázatkezelést a stratégiádba, és hogyan védd meg a tőkéd anélkül, hogy lemondanál a növekedési lehetőségekről.

Online előadásunkon megtudod:
- hogyan határozd meg a stop szinteket tudatosan, a piac és volatilitás alapján
- miként számold ki a pozícióméretet úgy, hogy a kockázat mindig kezelhető maradjon
- mely indikátorok és ármozgási minták segítenek a helyes döntésekben
- hogyan használd a risk/reward arányt stratégiai eszközként, nem csak statisztikaként
- milyen hibákat követnek el a kezdő és haladó kereskedők, és hogyan kerülheted el őket
- miért a veszteségkontroll a legfontosabb tényező a hosszú távú sikerhez

A piac mindenkit próbára tesz – a kérdés csak az, felkészültél-e, mielőtt elindulsz. Ez az előadás azoknak szól, akik nem akarnak többé a szerencsére bízni semmit, hanem a döntéseik mögé tudást, rendszert és fegyelmet építenének.

Időpont: 2025. október 19. 19:00 - 19:45

Időpont: 2025. október 19. 19:00 - 19:45

Helyszín: az internet

Tudásszint: Kezdő

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

