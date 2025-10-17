Befektetők, figyelem: a profik szerint nagyon sok pénzt lehet keresni ezzel a részvénnyel

Az amerikai kormányzati és bankrendszerrel kapcsolatos bizonytalanságok közepette is találni jó lehetőséget a tőzsdéken. A Bank of America elemzői most egy olyan részvényt mutattak, amely közel 30 százalékot ralizhat rövid időn belül. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Míg múlt héten az USA-Kína közötti vámfeszültségek, addig ezúttal az amerikai bankrendszerből érkező hírek bizonytalanították el a hangulatot, és okoztak esést a tőzsdéken.

A mostani esés során több részvény árfolyama is beszakadt, de voltak olyanok is, akik meg sem rezzentek a fejleményekre.

A bizonytalan piaci helyzetben is találni jó lehetőségeket, ezúttal a Bank of America elemzői mutattak egy részvényt, melyben kiemelkedő most a hozampotenciák.