Befektetők, figyelem: a profik szerint nagyon sok pénzt lehet keresni ezzel a részvénnyel

Míg múlt héten az USA-Kína közötti vámfeszültségek, addig ezúttal az amerikai bankrendszerből érkező hírek bizonytalanították el a hangulatot, és okoztak esést a tőzsdéken.
A mostani esés során több részvény árfolyama is beszakadt, de voltak olyanok is, akik meg sem rezzentek a fejleményekre.
A bizonytalan piaci helyzetben is találni jó lehetőségeket, ezúttal a Bank of America elemzői mutattak egy részvényt, melyben kiemelkedő most a hozampotenciák.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés